Upflowy, une startup No code, lève 4 millions de dollars, pour créer des applications Web et mobiles

Upflowy, une startup No code, lève 4 millions de dollars, pour créer des applications Web et mobiles

Alors que la demande d’applications Web et mobiles augmente et que le codage est un obstacle sous-jacent pour certains passionnés et entrepreneurs, des entreprises comme Upflowy visent à rationaliser le processus avec la notion de No code. Lors d’un récent tour de table, Upflowy a pu lever la somme impressionnante de 4 millions de dollars pour développer son produit SaaS.

Selon Guillaume Ang, PDG d’Upflowy, les produits SaaS qui fonctionnent en permettant des transactions en ligne ont augmenté de façon spectaculaire pendant la pandémie. En outre, Upflowy dispose de son propre outil qui, selon lui, peut aider les entreprises à générer un « flux d’utilisateurs très performant ».

Selon l’article de TechCrunch, la startup a levé 4 millions de dollars et a construit une plateforme offrant des « outils glisser-déposer » à utiliser pour les tests A/B ainsi que pour la personnalisation des applications Web et mobiles.

L’avantage concurrentiel de l’entreprise est que les entreprises n’auront pas besoin de « connaître le code » pour utiliser son produit.

Selon la startup, cela fait bien trop longtemps que les entreprises ont besoin d’équipes de développement et d’ingénierie pour améliorer leurs produits et qu’elles n’ont pas assez de temps et de ressources pour « soutenir les efforts de marketing ».

Une approche « No code » du développement

Une partie du capital sera utilisée par la startup pour aider à améliorer les capacités globales de sa plateforme grâce à l’exploitation des domaines de la science des données, ce qui inclut le développement de plus de fonctionnalités et la personnalisation prédictive. En outre, l’entreprise prévoit également d’augmenter ses effectifs à plus de 30 employés à temps plein afin de soutenir l’équipe actuelle.

Ang a noté qu’il y a déjà des centaines d’entreprises qui utilisent Upflowy, allant du SaaS, de la technologie B2B et même de la santé aux entreprises B2C, y compris les équipes sportives nationales et les marques de mode.

La startup aurait été capable de voir une croissance de 40 % en ce qui concerne ses taux d’activation ainsi que de doubler sa « base d’utilisateurs mensuels » selon Ang. En outre, l’article de TechCrunch note que la pandémie a servi de catalyseur pour lancer l’entreprise en tant que « société à distance dès le départ ».