Le nouveau casque AR/VR d’Apple pourrait être assorti d’une obligation d’abonnement

Au cours des deux derniers mois, nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant le futur casque AR/VR d’Apple. La plupart d’entre elles mentionnent de possibles caractéristiques et des dates de lancement, mais la dernière information ne semble pas aussi excitante.

Les dernières news concernant le nouveau casque AR/VR d’Apple ne sont pas aussi bonnes que les précédentes rumeurs. Selon les analystes de Trendforce, le nouveau produit du géant à la pomme croquée pourrait arriver avec un abonnement mensuel.

Cela ne semble pas si mal, mais il ne faut pas oublier que l’on a toujours prédit que le casque serait vendu à un prix relativement élevé, compris entre 1 000 et 3 000 dollars.

Trendforce affirme également que le marché commercial des casques AR et VR est dominé par le HoloLens 2. En outre, elle s’attend également à de fortes livraisons d’appareils Oculus et Microsoft, ce qui « obligera probablement Apple à sortir des produits pertinents pour rejoindre la concurrence cette année ».

« Les fortes expéditions de produits Oculus et Microsoft vont probablement forcer Apple à sortir des produits pertinents pour se joindre à la concurrence cette année ». Toutefois, selon TrendForce, étant donné des exigences de performance du matériel et des marges bénéficiaires brutes, Apple ciblera probablement le marché commercial et adoptera la même stratégie de prix que HoloLens, soit un matériel dont le prix se chiffre en milliers d’euros et une solution logicielle basée sur un abonnement mensuel.

Un abonnement pour le plein potentiel

Dans l’ensemble, TrendForce estime que le lancement de nouveaux produits cette année par Apple, Meta et Sony pourrait être retardé et n’ajoutera pas de croissance significative à l’ensemble du marché AR/VR pour le moment. En d’autres termes, le nouveau casque AR/VR d’Apple pourrait nécessiter un abonnement logiciel mensuel pour fonctionner à son plein potentiel. Bien sûr, la concurrence d’Apple propose déjà des abonnements, mais ceux-ci proviennent généralement d’applications tierces.

Nous devrons voir comment Apple gère cette situation, car la société se concentre habituellement sur ses consommateurs. En revanche, le HoloLens 2 vise les utilisateurs industriels et commerciaux. Mais là encore, Apple peut également choisir de cibler le même marché.