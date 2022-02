La vulnérabilité du plugin WordPress a exposé des millions de sites web à des attaques

Une autre vulnérabilité a également été récemment découverte dans le plugin « WordPress Email Template Designer—WP HTML Mail », qui permettait à un hacker non authentifié d’injecter du code JavaScript malveillant qui s’exécuterait chaque fois qu’un administrateur de site accède à l’éditeur de modèles, tandis que fin octobre 2021, les chercheurs ont découvert une faille dans les plugins Hashthemes Demo Importer qui pouvait être exploitée pour effacer et réinitialiser complètement tout site WordPress vulnérable.

Un populaire plugin WordPress de sauvegarde comptant plus de trois millions d’utilisateurs a récemment corrigé une vulnérabilité qui permettait aux hackers d’accéder à des mots de passe, des informations d’identité et d’autres données sensibles.