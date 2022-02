L’événement de Samsung au MWC 2022 sera axé sur une « nouvelle ère d’appareils mobiles connectés »

Samsung a récemment dévoilé ses flagships Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 lors du premier événement Galaxy Unpacked 2022. Et maintenant, Samsung a annoncé l’événement Galaxy pour le MWC 2022, qui est prévu pour le 27 février. L’événement, qui devrait déclencher une « nouvelle ère d’appareils mobiles connectés », implique un certain nombre d’annonces telles qu’un nouvel ordinateur portable, une nouvelle plateforme d’OS, et plus encore.

Avec un grand nombre d’entreprises encore touchées par la pandémie, Samsung pourrait ne pas avoir beaucoup de choses à présenter au Mobile World Congress et pourrait garder des révélations de produits plus importantes pour les futurs événements Galaxy Unpacked.

Samsung, en plus d’envoyer des invitations, a révélé quelques détails sur ce que nous pouvons attendre du deuxième événement majeur de Samsung à venir. Dans un article de blog, l’entreprise a révélé qu’elle lancerait la nouvelle gamme Galaxy Book au MWC 2022. Les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book seront axés sur la fourniture d’une « expérience optimale » aux utilisateurs. Alors que les détails sur les ordinateurs portables sont encore inconnus, nous avons une confirmation sur quelques éléments.

Samsung poursuivra son partenariat avec Intel et Microsoft pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente sur tous les appareils Galaxy. La société offre déjà une suite d’applications Microsoft comme Link to Windows, Office, et plus encore sur les ordinateurs portables et les téléphones Samsung, et nous pouvons maintenant nous attendre à ce qu’elle aille plus loin avec de nouvelles expériences qui seront présentées au MWC 2022.

Il est également révélé que Samsung va introduire la surcouche One UI 4 Book, qui sera une surcouche ajoutée au-dessus de Windows 11 pour un changement visuel et apportera des applications Samsung comme Samsung Gallery et Notes sur PC avec une sensation analogue à celles-ci. Cette annonce intervient après que Samsung ait récemment introduit One UI Watch pour sa Galaxy Watch 4 afin d’améliorer la connectivité entre la smartwatch et les smartphones Galaxy.

Un écosystème Galaxy plus connecté

Avec l’aide d’Intel, Samsung devrait créer un écosystème Galaxy plus connecté. L’entreprise déclare : « Avec la nouvelle génération de Galaxy Book, Samsung et Intel construisent une expérience PC moderne, en apportant le meilleur de l’écosystème Galaxy connecté et de la mobilité avec des performances de nouvelle génération, une autonomie de batterie pour donner aux utilisateurs une série de PC qui répondent à tous leurs besoins, peu importe où ils sont dans la vie, ou dans leur journée ».

En outre, le nouveau Galaxy Book sera équipé de fonctions de sécurité et de confidentialité améliorées. Davantage de détails sur la prochaine gamme de Galaxy Book devraient être publiés prochainement.