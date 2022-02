McDonald’s pourrait bientôt lancer un restaurant dans le Métaverse

Après Nike, Microsoft et, bien sûr, Meta (anciennement Facebook), McDonald’s est la dernière entreprise en date à rejoindre le train du Métaverse. La chaîne alimentaire mondiale a récemment déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques pour des services, des produits et même des restaurants et des cafés virtuels dans le Métaverse. L’entreprise vise à établir sa position pour s’emparer d’une partie du marché du Web 3.0 et du secteur du Metaverse.

Selon un rapport récent de Forbes, McDonald’s est l’une des nombreuses marques mondiales à déposer des marques pour des produits et services virtuels. Des marques comme Panera Bread, Walmart et Skechers auraient également déposé des demandes de marques similaires au cours des trois derniers mois.

McDonald’s souhaite ouvrir un « restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Cela pourrait signifier que les utilisateurs pourront explorer le restaurant virtuel de l’entreprise dans le Métaverse et commander de la nourriture depuis le monde virtuel pour la faire livrer à domicile. Les utilisateurs pourront télécharger la nourriture virtuelle sous forme de fichiers multimédias contenant « des œuvres d’art, du texte, de l’audio, des vidéos et des jetons non fongibles ».

Les demandes ont été initialement repérées par Josh Gerben, avocat spécialisé dans les marques, dont le cabinet suit quotidiennement les dépôts de marques. « Lorsque vous voyez cette masse critique de grandes entreprises faire autant de nouveaux dépôts de marques, il est très clair que cela arrive », a déclaré Gerben à Forbes dans une déclaration.

Le géant du fast-food a également déposé des marques pour un café virtuel. L’un de ces cafés virtuels pourrait s’appeler « McCafe », comme son homologue dans le monde réel. Le café pourrait inclure divers services de divertissement comme « des concerts réels et virtuels en ligne ».

McDonald’s is headed to the metaverse. The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer “a virtual restaurant featuring actual and virtual goods” and “operating a virtual restaurant featuring home delivery.”#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl — Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022

Se préparer

Dans l’ensemble, McDonald’s vise à mettre un pied dans le Métaverse avant que l’idée de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle n’explose sur le marché. Ainsi, McDonald’s sera l’une des premières entreprises à proposer ses produits et services virtuels dans le Métaverse et à conquérir une part importante du marché.

Il convient de mentionner que tous ces efforts des entreprises mondiales ne seront couronnés de succès que si l’idée du Métaverse s’impose sur le marché. Bien que la médiatisation autour de ce concept augmente à un rythme effréné, certains experts estiment qu’il s’agit d’une idée inutile ! Qu’en pensez-vous ?