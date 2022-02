La progression du téléchargement des applications Android apparaîtra désormais sur l’écran d’accueil

Le Google Play Store apporte une petite modification utile à la façon dont la progression de l’installation des applications peut être visualisée sur votre appareil Android. Elle est désormais visible sur l’écran d’accueil du smartphone Android, ce qui permet aux utilisateurs de se faire facilement une idée du temps nécessaire au téléchargement d’une application. Pour rappel, cette fonctionnalité était testée initialement dans le cadre de la bêta d’Android 12.

Désormais, lorsqu’un utilisateur clique sur l’option Installer pour télécharger une application depuis le Google Play Store, la progression du téléchargement s’affiche sur l’écran d’accueil. Les utilisateurs pourront voir une version en noir et blanc de l’icône d’une application avec un anneau de progression, ainsi que l’état du téléchargement.

Une fois que l’application est prête à être installée, l’état de téléchargement devient « installation » et, quelques secondes plus tard, l’application est installée. Cette fonctionnalité est analogue à la façon dont une application est téléchargée sur iOS.

Since when is there a progress meter inside an icon on the Pixel Launcher home screen while installing an app through the Play Store?

Previously, I’m pretty sure the app icon was only automatically placed after the app was fully downloaded. Now it’s placed instantly.

A12 stable pic.twitter.com/zOsO8l28Cb

— Artem Russakovskii (@ArtemR) February 15, 2022