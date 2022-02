Google commence à déployer le nouveau design de Gmail sur les comptes personnels

Le nouveau look est accompagné d’un menu de navigation qui vous permet de basculer facilement entre votre boîte de réception, vos conversations importantes et de rejoindre des réunions sans avoir à passer d’un onglet à l’autre ou à ouvrir une nouvelle fenêtre. De nouvelles bulles de notification vous permettent de rester au courant de ce qui requiert votre attention immédiate. Google indique que les messages de chat apparaîtront dans la recherche de Gmail avec la nouvelle mise à jour.

