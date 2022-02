Le MacBook Pro M2 pourrait être lancé le mois prochain sans encoche et sans écran ProMotion

Même si Apple n’a encore rien confirmé à ce sujet, on s’attend à ce que la société organise un événement d’annonces le mois prochain. Le prochain MacBook Pro M2 pourrait ne pas avoir autant de mises à jour que prévu, car de nouveaux rapports indiquent qu’Apple pourrait annoncer jusqu’à trois nouveaux MacBook lors de son événement de printemps en mars.

Consomac a récemment révélé qu’Apple a trois dépôts réglementaires pour des appareils Mac sous les numéros de modèle A2615, A2686, et A2681 exécutant le dernier logiciel, macOS Monterey. Toutefois, ce sont là toutes les informations disponibles pour les produits.

Avec ces nouveaux détails, MacRumors affirme que d’autres sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple suggèrent qu’au moins un de ces ordinateurs portables pourrait être le MacBook Pro de 13 pouces d’entrée de gamme dont on parle depuis longtemps et qui fonctionne avec le dernier processeur Apple M2. Au lieu d’une refonte complète du design avec une encoche et un écran ProMotion haute résolution, l’ordinateur portable aura un look analogue aux anciens modèles MacBook. Et oui, cela inclut une Touch Bar.

Alors que l’on pourrait penser qu’Apple souhaite équiper tous ses appareils d’écrans ProMotion à terme, il semble que ce ne soit pas encore le cas pour le MacBook Pro de 13 pouces. Les rumeurs d’aujourd’hui sont certainement surprenantes, mais MacRumors a clairement beaucoup de confiance dans sa source.

Des sources, dont DigiTimes et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, indiquent que sans autres mises à jour majeures, la puce Apple M2 de seconde génération pourrait être la caractéristique phare du MacBook Pro d’entrée de gamme. Le composant lui-même comprend le même nombre de cœurs de CPU que la puce M1, jusqu’à 10 cœurs graphiques, et des performances améliorées.

Une grosse attente pour le printemps

De précédents rapports prévoyaient qu’Apple présenterait un MacBook Pro M2 entièrement nouveau au printemps pour mettre en valeur sa nouvelle puce, couplé à quelques spécifications fantaisistes, avant de présenter un MacBook Pro M2 d’entrée de gamme moins cher à l’automne.

Il se dit que la marque sortira un nouveau MacBook Air, Mac mini et iMac équipé des puces M1 Pro ou M1 Max entre les deux lancements afin d’épuiser ses stocks d’anciens processeurs. Selon Gurman, l’événement virtuel d’Apple pourrait avoir lieu le 8 mars, et d’autres appareils pourraient être dévoilés, notamment un iPhone SE 5G abordable et un nouvel iPad.

Digitimes affirme également que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont maintenu leurs calendriers de production tout au long du Nouvel An lunaire, début février, en vue du prochain événement de lancement du printemps.