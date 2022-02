Instagram ajoute d’importantes fonctionnalités pour sécuriser votre compte

Je ne pense pas exagérer en disant qu’Instagram est submergé de demandes d’utilisateurs ayant des comptes piratés. Bien que l’entreprise ait essayé de faciliter le processus de récupération d’un compte piraté, il n’y a pas de meilleure défense contre les pirates que la prévention, ce qui a fait défaut à Instagram ces derniers temps.

Ces derniers temps, le géant des réseaux sociaux a mis en place des outils de sécurité qui aident à empêcher le piratage de votre compte Instagram. Ils ne sont probablement pas infaillibles, mais c’est certainement un pas dans la bonne direction. Après avoir introduit « Contrôle de la sécurité » l’année dernière pour les utilisateurs d’Instagram qui pensent que leurs comptes ont été piratés, cette fonctionnalité est maintenant déployée pour tout le monde sur toutes les plateformes.

Il s’agit d’une astucieuse fonctionnalité qui apprend aux utilisateurs d’Instagram à sécuriser leurs comptes, notamment en vérifiant l’activité de connexion, en examinant les informations du profil, en confirmant les comptes qui partagent les informations de connexion et en mettant à jour les coordonnées de récupération du compte (c’est-à-dire le numéro de téléphone, l’adresse électronique). La nouvelle fonctionnalité se trouve dans le menu Profil/ Paramètres/ Sécurité/ Contrôle de la sécurité.

Pour rendre votre compte Instagram plus sûr, je vous recommande également d’activer l’authentification à deux facteurs depuis WhatsApp, qui est déjà disponible sur certains pays (pas encore en France). La fonction de double authentification peut également être utilisée avec un numéro de téléphone ou une application d’authentification comme Duo Mobile et Google Authenticator.

Une autre nouvelle fonctionnalité importante arrivant sur Instagram aujourd’hui est la possibilité de supprimer des publications en masse. Cela peut sembler une fonctionnalité simple à avoir, mais Instagram ne l’avait pas jusqu’à récemment. Vous pouvez également archiver/supprimer les Stories, des IGTV et des Reels, ainsi que l’ensemble de vos interactions telles que les commentaires, les j’aime, les réactions aux Stories par des autocollants, etc.

Demander l’aide d’un ami pour accéder à votre compte

Outre la possibilité de supprimer et d’archiver du contenu en vrac, Instagram a également ajouté l’option de trier et de filtrer le contenu et les interactions par date et de rechercher les commentaires, les j’aime et les réponses aux Stories passés à partir de plages de dates spécifiques. Tous ces outils de gestion de vos comptes se trouvent dans le profil, il suffit de veiller à tapoter dans le coin supérieur droit, puis de choisir « Votre activité. »

Enfin, il y a une nouvelle fonctionnalité qu’Instagram teste actuellement, qui permettra aux personnes qui ont perdu l’accès à leur compte de demander à leurs amis de confirmer leur identité et de retrouver l’accès à leur compte. Aucun mot sur le moment exact où nous aurons accès à cette fonctionnalité, mais plus de détails sont promis prochainement.