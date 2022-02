Apple Tap to Pay transforme votre iPhone en terminal de paiement sans contact

Hier, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour l’iPhone qui permettra aux petites entreprises d’utiliser le combiné pour accepter Apple Pay et d’autres méthodes de paiement sans contact à l’aide d’un iPhone ; aucun autre matériel ou terminal de point de vente ne sera nécessaire. En dehors du smartphone, une application spéciale devra être installée.

Baptisée Tap to Pay sur iPhone, cette fonctionnalité sera également mise à la disposition des développeurs qui pourront l’ajouter à leurs applications iOS. La première plateforme de paiement à offrir Tap to Pay sur iPhone sera Stripe. Plus tard dans l’année, cette fonctionnalité devrait être proposée à un plus grand nombre d’applications et de plateformes de paiement.

Tap to Pay on iPhone sera compatible avec l’iPhone XS de 2018 ou une version ultérieure. Au moment de payer, le commerçant demandera au client de tenir son smartphone ou son Apple Watch, une carte de crédit ou de débit sans contact, près de l’iPhone du commerçant et la magie de la connectivité NFC fait le reste du travail. L’avantage est que les commerçants pourront collecter les paiements de n’importe quel endroit où ils exercent leur activité.

Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet, a déclaré : « Alors que de plus en plus de consommateurs utilisent des portefeuilles numériques et des cartes de crédit pour payer, Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sûr, privé et simple d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone ».

Bailey ajoute : « En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d’applications et les réseaux de paiement, nous rendons plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles d’accepter de manière transparente les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité ».

Un service

Comme 90 % des revendeurs américains acceptent déjà Apple Pay à la caisse (ce chiffre provient d’Apple), presque toutes les entreprises pourront offrir à leurs clients la possibilité d’effectuer un paiement en utilisant Tap to Pay sur iPhone. Et Apple joint le geste à la parole en prévoyant de mettre cette nouvelle fonctionnalité en service dans tous les Apple Stores des États-Unis dans le courant de l’année.

Et le mot « P », vous vous demandez ? Eh bien, Apple utilise le mot « E » pour s’assurer que personne en dehors des personnes concernées par l’achat ne sache ce qui se passe. Le mot « P », bien sûr, est « vie privée » (Privacy) et le mot « E » est « chiffrement » (Encryption). Ou comme le dit Apple : « Avec Tap to Pay sur iPhone, les données de paiement des clients sont protégées par la même technologie qui rend Apple Pay privé et sécurisé ».

Vous ne vous sentez toujours pas en sécurité ? La société ajoute que « toutes les transactions effectuées avec Tap to Pay sur iPhone sont chiffrées et traitées à l’aide du Secure Element, et comme avec Apple Pay, Apple ne sait pas ce qui est acheté ni qui l’achète ».

Apple espère offrir cette nouvelle fonctionnalité à des millions de commerçants et note qu’elle fonctionnera avec les cartes de crédit et de débit sans contact des grands noms de cet espace. Il s’agit de noms que vous connaissez bien, comme American Express, Discover, Mastercard et Visa.