La caméra du Galaxy S22 Ultra pourrait nous surprendre

Le YouTuber Jimmy Is Promo, qui réalise principalement des vidéos sur les produits Samsung et poste souvent des vidéos de démonstration de smartphones non commercialisés, a ajouté du crédit aux rumeurs selon lesquelles le prochain Galaxy S22 Ultra sera doté d’un objectif SuperClear.

Samsung va probablement révéler la série Galaxy S22 lors de l’événement Unpacked du 9 février et la star du spectacle sera sans aucun doute le Galaxy S22 Ultra, qui a de fortes chances d’avoir un design analogue au Galaxy Note, y compris un emplacement pour le S Pen. Bien que l’on s’attende à ce que le smartphone ait les mêmes mégapixels que le Galaxy S21 de l’année dernière, il y a encore beaucoup à attendre, y compris des capteurs nouveaux et améliorés ainsi que l’objectif SuperClear susmentionné.

Jimmy Is Promo réitère que l’objectif SuperClear Lens sera au-dessus du capteur photo principal de 108 mégapixels et qu’il aidera le smartphone à produire de meilleures images sans reflets ou éblouissements. Cela va dans le sens d’un rapport récent selon lequel la caméra arrière serait capable de prendre des photos plus lumineuses « sans reflets ni éblouissements ».

Cela pourrait changer la donne, car le reflet des lentilles n’a pas épargné même les meilleurs smartphones d’Apple et de Google. La plupart des smartphones sont équipés d’éléments d’objectif en plastique qui ne permettent pas vraiment de faire face aux reflets.

Cela semble impliquer que ce problème est au-delà des capacités des logiciels mobiles et c’est là que SuperClear Lens entre apparemment en jeu. Il ne semble pas s’agir du verre Super Clear Glass de Corning qui équipe les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, lesquels ne sont pas vraiment efficaces pour lutter contre les reflets.

D’alléchantes caméras

La caméra principale de 108 mégapixels sera probablement accompagnée d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, d’un module périscopique de 10 mégapixels et d’un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. La caméra frontale sera de 40 mégapixels.

Selon les précédents rapports, la caméra principale sera dotée d’une ouverture plus large et le nouvel objectif laissera entrer plus de lumière pour des images plus nettes, ce qui contribuera également à améliorer la photographie de nuit. L’appareil offrirait également une meilleure stabilisation vidéo et pourrait surpasser les champions actuels de la photographie numérique grâce à de nouvelles capacités d’intelligence artificielle.

La gamme Galaxy S22 sera propulsée par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm aux États-Unis et en Chine, et par la puce Exynos 2200 de Samsung sur la plupart des autres marchés. Il semble que Samsung ne prévoit pas d’augmentation de prix, du moins aux États-Unis, ce qui signifie que la série commencera à 799 dollars.