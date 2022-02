Le canal Dev jouera un rôle clé pour l’avenir de Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités expérimentales

by

La semaine dernière, Microsoft a révélé que Windows 11 bénéficiera d’une mise à jour plus importante que d’habitude en février, avec des applications Android, des améliorations de la barre des tâches et bien d’autres choses encore. Aujourd’hui, Microsoft détaille ses plans pour les tests de Windows 11 tout au long de l’année 2022. Microsoft précise qu’elle prévoit d’expérimenter davantage de fonctionnalités à évaluer qui pourraient ne jamais être expédiées pour les testeurs de Windows 11.

Si le programme Windows Insider dans son ensemble joue un rôle clé dans l’avenir de Windows, Microsoft déclare maintenant qu’elle prévoit de s’appuyer spécifiquement sur le canal Dev pour expérimenter toutes sortes d’idées qui peuvent ou non faire leur apparition vers les appareils de production.

« Dans le cadre de cette évolution continue, les Insiders nous verront nous appuyer davantage sur le canal Dev comme lieu d’incubation de nouvelles idées, de travail sur des éléments à long terme et de contrôle des états des fonctionnalités individuelles », explique Amanda Langowski, responsable du programme Windows Insider. « Dans certains cas, ces concepts ne seront jamais expédiés, mais en expérimentant davantage, nous pouvons mieux affiner les expériences, et fournir des solutions dans Windows qui permettent vraiment à nos clients d’en faire plus ».

Nous avons déjà vu des tests A/B comme celui-ci, où un sous-ensemble de Windows Insider a accès à une fonctionnalité avant que Microsoft ne la déploie plus largement aux testeurs. Cependant, à l’avenir, il pourrait y avoir des variations sur des fonctionnalités qui ne seront pas entièrement documentées par Microsoft. Un certain nombre de passionnés de Windows sont à l’affût des nouvelles fonctionnalités chaque fois que Microsoft publie une nouvelle version, en utilisant des flags dans le système d’exploitation pour activer des fonctionnalités cachées et voir ce que Microsoft expérimente.

« Nous reconnaissons également que certains de nos Insiders plus techniques ont découvert que certaines fonctionnalités sont intentionnellement désactivées dans les builds que nous avons poussé », déclare Langowski. « C’est par conception, et dans ces cas, nous ne communiquerons que sur les fonctionnalités que nous activons délibérément pour que les Insiders puissent les essayer et donner leur avis ».

Des fonctionnalités expérimentales

Le canal Dev pour les tests de Windows 11 sera maintenant vraiment où les fonctionnalités expérimentales apparaissent, laissant le canal bêta pour inclure les fonctionnalités qui sont plus proches de ce qui sera expédié à tout le monde. Cela pourrait signifier que les nouvelles fonctionnalités apparaissent d’abord dans le canal bêta, si elles sont plus proches de la livraison.

Microsoft prévoit maintenant de donner aux testeurs de Windows 11 une fenêtre dans laquelle ils pourront passer du canal Dev au canal Beta, afin d’éviter les fonctionnalités plus expérimentales qui sont en cours de développement. Cela coïncidera probablement avec la sortie en février de certaines fonctionnalités, notamment la prise en charge des applications Android, les modifications apportées à la barre des tâches et la refonte des applications Bloc-notes et Lecteur multimédia.