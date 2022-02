Chrome 98 offre une meilleure prise en charge des captures d’écran et un guide de confidentialité

Nouveau mois, nouvelle version du navigateur Web de Google, avec Chrome 98 qui présente un tas de fonctionnalités cachées derrière un flag. Un guide de confidentialité vous permet de mieux comprendre les sites qui vous ont suivi, ainsi qu’une meilleure fonction de capture d’écran, en cours de développement depuis 2021. Chrome devrait s’être mis à jour automatiquement, mais vous pouvez vérifier en allant dans « À propos de Google Chrome » et voir s’il est à la version 98 ou s’il est en cours de mise à jour.

Toutefois, pour l’instant, il faut les activer par le biais d’un flag. Celle-ci permet de masquer les fonctionnalités expérimentales en cours de développement, mais en allant sur chrome://flags , vous pouvez activer la fonction de capture d’écran et de guide de confidentialité que Chrome 98 apporte.

L’une des principales nouveautés de Chrome 98 s’appelle « Guide de confidentialité ». Il est encore caché derrière un flag, mais il semble proche d’être prêt pour le prime time. Le Guide de confidentialité est un outil qui vous aide à vérifier la confidentialité et la sécurité de votre navigateur.

Disponible sur les ordinateurs de bureau et les smartphones avec le flag chrome://flags/#privacy-review , le guide de confidentialité se trouve dans les paramètres « Sécurité et confidentialité ». Il s’agit d’une visite guidée agréable de certains des paramètres qui vous permettent de verrouiller votre vie privée. Vous n’avez pas besoin de chercher les options vous-même.

Chrome 98 met en œuvre un nouveau jeu de polices vectorielles à dégradé de couleurs COLRv1. Cela signifie que les emojis sont plus faciles à mettre à l’échelle et qu’ils sont proposés dans des tailles de fichier plus petites. Cela est dû en grande partie au passage des PNG aux formats vectoriels. Ce n’est pas quelque chose que vous remarquerez avec les petits emojis, mais lorsque vous zoomez, vous pouvez voir une amélioration assez importante. Vous pouvez le vérifier par vous-même sur ce site Web.

Faites des captures plus facilement

Il n’est pas difficile de faire une capture d’écran avec Windows ou Mac, mais cela nécessite de recadrer une partie de la fenêtre du navigateur que vous ne souhaitez peut-être pas inclure. Chrome 98 facilite cette opération grâce à un outil de capture d’écran intégré. Cependant, il n’est pas encore stable, vous devrez activer ces deux flags pour l’utiliser :

chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots

chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots-edit

Au moment de la rédaction de cet article, la fonctionnalité « Modifier » ne fonctionne pas encore, mais vous pouvez télécharger des captures d’écran.

Nous entrons dans une ère où le navigateur Web sera utilisé pour bien plus que le travail et les jeux. Faire appel aux utilisateurs de fonctionnalités qu’ils peuvent activer et désactiver eux-mêmes tout en expliquant les avantages pourrait être une bonne prochaine étape pour Chrome à l’avenir. Chrome continue d’être le navigateur numéro un au monde, et ce pour une très bonne raison. Cependant, Microsoft Edge gagne rapidement des parts de marché, d’autant plus qu’il est désormais proposé comme nouveau navigateur par défaut sur Windows 10 et Windows 11.