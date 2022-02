Mozilla VPN offre désormais davantage de confidentialité en ajoutant un VPN par compte

Mozilla a annoncé un renforcement significatif de son offre de VPN afin de fournir aux utilisateurs mobiles des outils de confidentialité améliorés. En effet, Mozilla associe son module complémentaire Multi-Account Containers à son service VPN, qui vous permet de séparer vos personnalités en ligne, comme vos historiques de navigation professionnels et personnels.

Multi-Account Containers est disponible en tant que module complémentaire pour Firefox depuis 2017. Il fonctionne pour « contenir » vos différentes vies en ligne dans des onglets séparés que vous pouvez étiqueter avec des couleurs, des icônes ou des noms. Les conteneurs ne contiennent pas seulement vos historiques de navigation — ils stockent également des cookies et des informations de suivi, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à différents comptes sur le même site simplement en cliquant sur un autre conteneur.

Mais, l’utilisation de l’extension avec Mozilla VPN présente un avantage distinct : la possibilité de masquer votre emplacement dans les conteneurs. La fonctionnalité multi-comptes de Mozilla VPN est simple dans sa conception — elle permet aux gens d’utiliser deux serveurs VPN au lieu d’un seul. Il achemine d’abord l’activité en ligne par un serveur VPN, appelé serveur « d’entrée ». Ensuite, elle est acheminée une autre fois, par un serveur que Mozilla appelle le serveur VPN de « sortie ».

L’utilisation de la fonction elle-même est assez simple et ne nécessite que quelques manipulations. Il suffit de lancer Mozilla VPN, de cliquer sur « Sélectionnez l’emplacement » et de choisir « Multi-comptes ». Après cela, il leur suffit de choisir les emplacements d’entrée et de sortie, et ils sont prêts à partir. « Nous savons qu’il est plus important que jamais pour vous d’être en sécurité, et pour vous de savoir que ce que vous faites en ligne est votre propre affaire », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Mozilla a noté que les utilisateurs « ultra-conservateurs en matière de vie privée », tels que les militants politiques, les journalistes écrivant sur des sujets sensibles, ou toute autre cohorte dont le travail pourrait les mettre en danger, devraient trouver cette fonctionnalité particulièrement pratique.

Un prix à payer

Le potentiel inconvénient de l’utilisation de la fonction multi-comptes de Mozilla VPN est que les vitesses d’Internet pourraient en pâtir, et que la batterie de l’appareil mobile pourrait se vider un peu plus vite. Cependant, lorsque la confidentialité est de la plus haute importance, beaucoup seront plus qu’heureux de faire un tel compromis. Mozilla a également prévenu que le nombre de pays parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir pourrait également être réduit à l’avenir.

