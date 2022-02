Les performances du Galaxy S22 Ultra doté des puces Exynos et Snapdragon semblent identiques

Les dernières fuites concernant le processeur de la série Galaxy S22 affirment que Samsung va, en fait, livrer les smartphones avec son dernier chipset Exynos 2200 sur certains marchés, contrairement aux précédentes rumeurs selon lesquelles le processeur fait face à des retards de production et les modèles alimentés par celui-ci pourraient être lancés plus tard.

Alors que le chipset Snapdragon 8 Gen 1 qui sera utilisé par Samsung pour le marché américain en raison de la solide expérience de Qualcomm en matière de modem 5G et de son portefeuille de brevets, les modèles Exynos 2200 auront leur propre attrait, principalement en raison du fait qu’il s’agira du premier chipset mobile avec une architecture graphique d’AMD.

AMD vient de déclarer des bénéfices historiquement élevés pour le trimestre des fêtes de fin d’année et pour l’année fiscale 2021. Sa première incursion dans le domaine des smartphones sera donc suivie avec une grande impatience par les analystes et les fans d’AMD. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de sortie du Galaxy S22 Ultra en février pour constater les performances du sous-système graphique mobile AMD, puisque son modèle équipé du processeur Exynos 2200 a déjà été testé.

Le modèle SM-S908B dans la base de données Geekbench 5 n’est autre que l’édition globale du Galaxy S22 Ultra avec le chipset Exynos 2200, et nous l’avons opposé au meilleur score de la version SM-S908U (le S22 Ultra avec Snapdragon 8 Gen 1) que nous avons pu y trouver.

Les précédentes fuites des benchmarks Exynos 2200 vs Snapdragon 8 Gen 1 montraient que le chipset de Samsung cédait un peu à celui de Qualcomm, mais ces scores les plus récents provenant directement de ce que nous supposons maintenant être des unités Galaxy S22 Ultra vendues au grand public, mettent les deux processeurs sur un pied d’égalité.

Des benchmarks analogues

En fait, les scores de benchmarks du Galaxy S22 Ultra avec Exynos 2200 et celui avec Snapdragon 8 sont presque identiques comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous tromper avec le Galaxy S22 Ultra, quel que soit le chipset avec lequel Samsung le lance sur votre marché. Cependant, si vous ne prenez pas le SM-908U avec le score le plus élevé, le modèle Exynos 2200 du S22 Ultra obtient des résultats de benchmark plus élevés que le modèle Snapdragon 8 Gen 1 en moyenne.

Nous verrons quels résultats de tests nous obtiendrons lorsque les premières prises en main des modèles Exynos et Snapdragon de la série Galaxy S22 sortiront, et on verra si certaines personnes pourraient être lésées. En outre, Geekbench 5 est principalement axé sur les performances du processeur, et il faudra voir comment évaluer le sous-système graphique pour voir comment le GPU mobile AMD avec son architecture RDNA2 résiste à l’examen minutieux contre les GPU Adreno plus établis de Qualcomm.