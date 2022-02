Les rumeurs tourbillonnent depuis 2019 autour de la possibilité d’un casque sans fil Sonos — une première dans la catégorie pour l’entreprise — et la dernière acquisition du géant de l’audio connecté donne beaucoup plus de poids à ces rumeurs. Comme l’a confirmé Protocol, Sonos a acquis T2 Software — une startup technologique qui a travaillé sur la norme Bluetooth LE (Low Energy) et le codec audio LC3, qui visent tous deux à transmettre et à recevoir un son de meilleure qualité sans vider autant de batterie.

Bien que l’acquisition elle-même soit certainement concrète, le casque sans fil n’a pas encore été officiellement confirmé par Sonos — « occasionnellement, nous allons acquérir des équipes, des talents et/ou des technologies qui augmentent notre roadmap de produits existants et futurs », a déclaré un porte-parole de Sonos à Protocol.

Il y a une chance que la technologie acquise puisse être utilisée pour améliorer les haut-parleurs Bluetooth de la société, comme la Sonos Roam ou peut-être même un potentiel successeur, en améliorant l’autonomie de la batterie et la connectivité synchronisée sans sacrifier la portabilité et la qualité audio dans le processus.

Cela dit, le fait que Sonos soit l’un des premiers à sortir un casque équipé du codec LC3 constituerait un avantage certain dans le secteur très concurrentiel des casques sans fil. Pour ceux qui l’ignorent, le LC3 (Low Complexity Communications Codec) est un codec audio destiné à remplacer le SBC (Sub-Band Codec) existant. Il est conforme à Bluetooth LE et est capable de compresser intelligemment et efficacement un signal audio pour la transmission, puis de le décompresser à l’autre extrémité, sans nécessiter autant de puissance et sans perdre la clarté perçue.

Vous pouvez en fait écouter une comparaison directe entre le SBC et le LC3 sur le site Web de Bluetooth SIG, qui a été réalisée par T2 Labs (la société qui vient d’être rachetée). La comparaison démontre la capacité de la LC3 à reproduire un son clair à des débits binaires aussi bas que 64 kb/s, alors que la SBC présente des faiblesses notables même à 192 kb/s.

Un son nettement meilleur

Le résultat net pour un futur produit adoptant la prise en charge du codec serait soit de prolonger la durée de vie de sa batterie, soit de créer un produit plus petit dans l’ensemble (idéal pour de véritables oreillettes sans fil) tout en améliorant sa qualité audio et ses performances en matière de latence.

Historiquement, Sonos a évité le streaming sur Bluetooth en faveur du Wi-Fi pour ses enceintes connectées, et n’a adopté l’audio Bluetooth que plus récemment pour les enceintes portables comme la Sonos Move et la Sonos Roam. Le casque de Sonos serait en concurrence avec les produits haut de gamme de Sony et Bose, tout en s’intégrant parfaitement aux enceintes existantes de Sonos.