Voici un joli portrait de famille de la série Galaxy S22 de Samsung

Soyons honnêtes, le temps des révélations choquantes sur la série Galaxy S22 est révolu depuis longtemps. À ce jour, à moins d’avoir vécu quelque part en Antarctique au cours des derniers mois pour échapper à la COVID ou que vous soyez le genre de fan hardcore d’Apple qui ne s’intéresse qu’aux fuites et aux rumeurs concernant l’iPhone, vous savez exactement à quoi vous attendre des trois versions principales du prochain flagship de Samsung.

On parle de spécifications, de prix, de designs, de différences, de couleurs, ou encore de dates de sortie. Le « problème » est que le premier événement Unpacked de 2022, sans aucun doute très intéressant, est encore dans plus d’une semaine au moment où j’écris ces lignes, et parce que le cycle des nouvelles ne peut pas s’arrêter de déferler en raison de l’incapacité de Samsung à garder le tout secret, vous pouvez vous attendre à un tas de fuites et de rumeurs répétitives dans les prochains jours.

Cependant, en ce qui concerne les fuites « répétitives », la dernière image révélée par nul autre qu’Evan Blass est en fait assez excitante, montrant le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra ensemble pour la toute première fois, au moins en qualité presse.

Bien que l’on puisse dire que la fuite visuelle d’aujourd’hui ne révèle rien de nouveau ou d’inédit, il est certainement agréable de voir l’ensemble de la famille Galaxy S22 dans une image (promotionnelle), très probablement destinée à faire de la publicité spécifiquement pour les variantes verrouillées par AT&T des prochains smartphones ultra-haut de gamme de Samsung.

Un seul modèle sera livré avec un logement pour le stylet S Pen, ainsi qu’une intéressante combinaison de coins carrés et d’un écran de 6,8 pouces légèrement incurvé.