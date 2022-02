Avec le Flowspace Pod, Microsoft réimagine le bureau à cloisons pour le travail hybride

Le concept Flowspace Pod de Microsoft vous fera certainement envie avec son design moderne, minimaliste et novateur. Il s’agit d’une cabine moderne conçue pour l’avenir du travail hybride.

Plutôt que d’être encastré, le FlowSpace Pod est doté de côtés ouverts pour faciliter la collaboration, d’un design immersif qui vous permet de vous concentrer sur votre travail et d’une élégante construction qui a été conçue en tenant compte des réalités du travail hybride. L’innovation de Microsoft en matière de cubicule a même valu à l’entreprise un prix Red Dot pour son design, et le concept s’est vu décerner le titre de « meilleur des meilleurs de 2021 ».

Le bureau ouvert du Flowspace Pod est configuré avec un rétroéclairage ambiant, un minimaliste bureau, un grand écran de télévision qui peut être incliné et orienté pour une utilisation ergonomique, un simple tabouret et une cloison arrière en option pour accroître la confidentialité. Au lieu des panneaux latéraux pleins qui sont traditionnels de la plupart des espaces de cubicules aujourd’hui, des volets plus petits — avec des haut-parleurs intégrés — s’étendent vers l’extérieur à partir du haut et des côtés pour donner à la capsule son propre sens de l’espace sans créer un environnement contraignant.

« Le Flowspace Pod est une vision de la nouvelle normalité, un sanctuaire pour se concentrer et travailler en profondeur dans des lieux de travail hybrides hautement collaboratifs où le temps de travail en solo deviendra plus précieux », a déclaré Microsoft à propos de son concept sur la page des prix Red Dot. Le projet a été conçu par l’équipe Microsoft Office Envisioning Team.

Le Flowspace peut être un bon moyen d’offrir aux employés sur le site d’une entreprise la pseudo-privacité d’une capsule tout en combinant les fonctions de collaboration et d’agilité. Par ailleurs, dans les grands bureaux, le Flowspace Pod peut également servir d’espace personnel pour les vidéoconférences, grâce à son grand écran, à ses haut-parleurs et à la relative intimité intégrée que procure son design. Il n’est donc plus nécessaire de construire de petites salles de conférence pour les appels vidéo.

Un simple concept aujourd’hui

On ignore si Microsoft a l’intention de commercialiser son concept ou si d’autres entreprises adopteront une variante du design du Flowspace pour réorganiser le bureau moderne lorsque les gens commenceront à reprendre le travail.

Pour l’instant, le Flowspace Pod n’est qu’un concept. Si vous souhaitez vous immerger dans votre travail et réduire les distractions, vous devrez vous munir d’une paire des meilleurs écouteurs antibruit…