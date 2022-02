Telegram v8.5 apporte de nouveaux emojis interactifs, une navigation améliorée et plus encore

En ce qui concerne la fonction de navigation améliorée, Telegram permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans les discussions personnelles, les discussions de groupe, les messages enregistrés et d’autres pages de la plateforme .

Désormais, avec la prise en charge des autocollants vidéo, les utilisateurs pourront facilement créer leurs autocollants personnalisés et animés à partir de vidéos traditionnelles en utilisant n’importe quelle application de montage vidéo et les ajouter à Telegram. Ils peuvent publier leurs packs d’autocollants à l’aide du robot @Stickers ou télécharger les nouveaux ensembles créés par d’autres. Vous pouvez consulter le manuel des autocollants vidéo sur le site officiel de Telegram pour obtenir plus de détails sur cette fonctionnalité.

Telegram a déployé une série de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme de messagerie sociale dans le cadre de sa mise à jour mensuelle. Outre la correction des bugs existants, le géant de la messagerie a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de nouveaux autocollants vidéo, d’emojis interactifs, de réactions améliorées et d’une navigation plus facile.