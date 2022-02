Les Galaxy S22 et S22+ de Samsung pourraient sortir plus tard que prévu

Les Galaxy S22 et S22+ de Samsung pourraient sortir plus tard que prévu

Juste au moment où il semblait qu’il n’y avait plus aucune tension et absolument aucune question sans réponse avant le premier grand événement Unpacked de Samsung de l’année, une folle rumeur appelant à de longs retards du Galaxy S22 Ultra est apparue la semaine dernière.

Alors qu’il n’est pas clair s’il y a une quelconque vérité à cela, la dernière prédiction de Jon Prosser sur les dates de disponibilité des trois variantes du Galaxy S22 qui se rapprochent rapidement n’est pas particulièrement encourageante non plus, suggérant que Samsung pourrait encore avoir du mal à mettre de l’ordre dans sa chaîne d’approvisionnement.

Il est intéressant de noter qu’il semble que le membre le plus avancé de la famille aura la priorité sur ses frères plus petits et plus humbles, ce qui n’infirme pas nécessairement les spéculations de la semaine dernière concernant l’énorme demande initiale de Galaxy S22 Ultra qui entraînera de longs délais d’attente.

Quand la série Galaxy S22 commencera-t-elle à être livrée ?

25 février — Galaxy S22 Ultra

11 mars — Galaxy S22 et Galaxy S22+

C’est du moins ce que Prosser s’attend à voir se produire aujourd’hui, les « problèmes de chaîne d’approvisionnement » non détaillés de Samsung entraînant un « léger contretemps » qui pourrait toujours s’aggraver ou, moins probable, s’améliorer. Gardez à l’esprit que le créateur de la populaire émission FrontPageTech sur YouTube a été le tout premier divulgateur à nous donner un aperçu concret du design du Galaxy S22 Ultra il y a plusieurs mois.

Des précommandes dès le 9 février

Bien que cela puisse le faire paraître digne de confiance sur les sujets liés au Galaxy S22, sa première prédiction de disponibilité prévoyait un lancement familial commun le 18 février, suivi d’un report au 25 février en raison d’un « problème de chaîne d’approvisionnement assez important ».

Cela ferait la deuxième fois que Samsung cherche à repousser le Galaxy S22 et S22+ d’une semaine ou deux, sans compter les anciennes spéculations d’une annonce et d’une sortie en janvier provenant de plusieurs sources différentes. Étant donné que le 11 mars est encore dans plus d’un mois, il est probablement sage de ne pas prendre la nouvelle date de « disponibilité générale » pour acquis.

Ce qui est presque sûr à 100 %, c’est que le Gallaxy S22, le S22+ et le S22 Ultra seront tous en précommande le jour de leur annonce, soit le 9 février, date de l’événement Galaxy Unpacked.