La prochaine montre connectée Forerunner 955 de Garmin fait l’objet d’une fuite

Garmin a plusieurs produits en réserve pour ses clients cette année. La société a révélé ses nouvelles smartwatches il n’y a pas si longtemps. Et, il semble que l’entreprise travaille déjà au lancement de nouvelles smartwatches. Les Instinct 2 et 2S devraient être annoncées le mois prochain et maintenant, la probable successeure de la Garmin Forerunner 945, la Forerunner 955, a fuité. Le listing de la Forerunner 955 a été repéré sur le site officiel de Garmin.

Le listing de la Forerunner 955 LTE a été repéré par NotebookCheck sur le site australien de Garmin. La smartwatch compatible 4G était listée aux alentours de 1 049 dollars australiens (environ 740 euros). Cependant, l’annonce a été retirée depuis. Cela a également été confirmé par les discussions qui ont eu lieu sur le subreddit de Garmin, ainsi que sur les forums Garmin.

Il est intéressant de noter que la Forerunner 945 LTE n’a pas été lancée en France. Au lieu de cela, la smartwatch était disponible uniquement aux États-Unis. Cependant, le listing de la 955 suggère qu’elle pourrait être disponible dans d’autres pays que les États-Unis cette année.

Cependant, aucune caractéristique n’a été divulguée dans le listing. Néanmoins, il semble que la Forerunner 955 sera dotée de capacités VO2 Max, tout comme les séries Instinct 2 et 2 S à venir, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités habituelles d’une smartwatch, telles que le suivi de la fréquence cardiaque et de la SpO2.

Nous verrons aussi probablement la connectivité GPS et LTE ainsi qu’une bonne autonomie de la batterie. Cependant, la smartwatch ne devrait pas disposer d’un écran AMOLED.

Un blason à reprendre

La Forerunner 945 était l’une des smartwatches les mieux notées de 2019. La montre est équipée d’un thermomètre ainsi que d’une boussole, dispose de diverses fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque 24/7 et un oxymètre de pouls utilisé pour l’acclimatation en altitude pour les entraînements en haute altitude. Elle est également extrêmement efficace pour le suivi du stress et du sommeil, avec une analyse avancée du sommeil. C’était une mise à niveau par rapport à la très bonne Forerunner 935, et nous nous attendons à ce que la prochaine version éclipse de la même manière la version 945 de la série de smartwatches.

Il sera intéressant de voir comment la 955 va se comparer par rapport aux autres smartwatches, surtout maintenant que la concurrence est plus rude et que nous avons tant de smartwatches disponibles auprès de plusieurs marques. Il y a aucune information sur la disponibilité pour le moment, mais on s’attend à ce que la smartwatch soit lancée dans la première moitié de 2022.