Voici une vidéo promotionnelle et des images marketing de la gamme Galaxy S22

Le Galaxy S22, le prochain smartphone phare de Samsung, a déjà fait l’objet de nombreuses fuites et les rumeurs ne montrent aucun signe de ralentissement avant l’événement du 9 février. L’informateur sud-coréen Dohyun Kim, qui utilise le pseudonyme @dohyun854, a maintenant ajouté de l’excitation en divulguant des images et des vidéos de marketing.

Official Introduction Video of Samsung Galaxy S22 Series!! pic.twitter.com/l1hBT6aM0M —Dohyun Kim (@dohyun854) January 29, 2022

L’informateur réaffirme que la série comportera trois modèles : le Galaxy S22 de 6,1 pouces connu en interne sous le nom de R0, le Galaxy S22+ de 6,6 pouces portant le nom de code G0, et le Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces connu sous le nom de B0.

La taille et la capacité de la batterie sont pratiquement les seuls éléments qui distinguent les modèles standard et « + ». Les deux variantes auront apparemment une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et une caméra frontale de 10 mégapixels. Le système de caméra arrière devrait comporter au moins deux nouveaux capteurs, une caméra principale de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, et apparemment le même capteur ultra-large de 12 mégapixels que les modèles actuels.

Le modèle standard du Galaxy S22 sera probablement doté d’une batterie de 3 700 mAh et la version Plus d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Bien que la capacité de la batterie soit réduite, l’autonomie ne sera pas nécessairement plus courte, étant donné que ces modèles sont plus petits que leurs prédécesseurs et qu’ils seront équipés de puces légèrement plus économes en énergie — soit la puce Exynos 2200 de 4 nm, soit le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm de 4 nm, selon votre région.

8 Go sera probablement la seule option de RAM sur le S22 et le S22+, et vous pourrez l’associer à 128 Go ou 256 Go de stockage.

Un modèle Ultra très attendu

Le Galaxy S22 Ultra est sans doute le plus excitant du lot. Il est presque confirmé que le smartphone dispose d’un emplacement pour le stylet S Pen, pour une véritable expérience Note. La rumeur veut que l’appareil soit équipé d’une caméra frontale de 40 mégapixels et d’une caméra arrière avec le même nombre de mégapixels que le S21 Ultra. Ce n’est pas une raison pour faire une croix sur ses prouesses en matière de caméra, car l’appareil serait doté d’au moins trois nouveaux capteurs et d’astuces d’IA sophistiquées pour améliorer le jeu de la photographie.

Celui-ci aura une batterie de 5 000 mAh sous le capot et pourrait se décliner en variantes de 8 et 12 Go de RAM. Les options de stockage comprennent apparemment 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Les images marketing réaffirment que les Galaxy S22 et S22+ auront un design plat et que le modèle Ultra aura l’esthétique d’un Galaxy Note, et qu’il n’y aura pas de bosse pour la caméra arrière, mais des capteurs découpés dans le capot arrière.

Des smartphones très robustes

Les smartphones sont apparemment présentés comme les smartphones Galaxy les plus robustes de tous les temps, grâce à leur cadre en aluminium robuste et à leur résistance à l’eau et à la poussière (IP68).

Dohyun Kim a également posté une vidéo pixelisée de promotion de la série, qui, entre autres choses, mentionne également les choix de couleurs des smartphones. Le modèle Ultra sera disponible en Phantom Black, White, Burgundy, et Green, et les deux autres modèles seront disponibles en Phantom Black, White, Pink Gold, et Green.

Selon @GaryeonHan, les précommandes commenceront à partir du 14 février et la série sera mise en vente le 25 février. Si vous prévoyez d’acheter l’un de ces smartphones potentiellement les plus vendus, il est recommandé d’agir rapidement, car une rumeur récente affirme que la disponibilité sera limitée au départ.