Samsung travaille sur une smartwatch enroulable dotée d’une caméra

Bien qu’il y ait eu des tentatives de smartwatches enveloppantes, la catégorie des gadgets elle-même n’a pas vraiment connu d’innovation en matière de design depuis un certain temps. Au début de l’année, il a été question d’une Apple Watch à bords plats, mais ce n’était qu’une rumeur. Bien qu’il soit peu probable que nous assistions à un changement radical dans un proche avenir, il semble que les entreprises technologiques aient joué avec l’idée de regarder des vidéos et de prendre des photos à partir du poignet.

Le dernier exemple en date provient d’un brevet de Samsung repéré par LetsGoDigital. Déposé en juin auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), le brevet décrit une Galaxy Watch avec un écran enroulable et une caméra en plein milieu. Le concept de la montre ressemble à une montre ronde ordinaire, mais si l’on appuie sur la couronne, on peut étendre l’écran pour obtenir une sorte d’ovale en forme de pilule, 40 % plus grand.

Outre les nouvelles méthodes d’affichage des informations, Samsung semble également penser qu’un écran plus grand pourrait inciter les gens à regarder des vidéos depuis leur poignet. L’un des dessins représente une personne regardant ce qui semble être Thor de Marvel sur la montre. Quant à la caméra, les schémas montrent un design où il est situé au milieu de la montre et est destiné à prendre des photos ou des vidéos.

Samsung pourrait bien essayer d’étendre sa technologie d’écran pliable aux wearables. Samsung a déjà fait des expériences avec des caméras dans des montres au poignet. Meta travaillerait également sur une smartwatch qui logerait non pas une, mais deux caméras. Tout cela est intéressant d’un point de vue technologique, mais en tant que critique de wearables, je peux vous dire une chose : les caméras et les vidéos sur les smartwatches n’ont pas beaucoup de sens.

Pour beaucoup, l’un des principaux « défauts » de la smartwatch est qu’elle est un appareil d’accompagnement. Si vous pouvez faire beaucoup de choses avec elle seule, elle reste limitée sans votre smartphone. Par exemple, répondre à des messages est fastidieux, quelle que soit la taille de l’écran ou la précision de votre assistant vocal. Tout ce qui dépasse un simple « oui » ou « j’arrive » nécessite de sortir son téléphone. La faible autonomie de la batterie signifie également qu’il n’est pas possible de prendre de longs appels. Les capacités autonomes s’améliorent cependant. Les modèles les plus avancés sont dotés de la technologie LTE et des paiements sans contact, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre smartphone derrière vous en toute sécurité pour des balades rapides dans le quartier. Mais lorsqu’il s’agit de prendre des photos et des vidéos, les smartwatches ne peuvent pas encore remplacer votre smartphone de quelque façon que ce soit.

Réelle utilité ? Pas sûr

C’est probablement l’idée derrière cette poussée naissante pour ajouter des caméras à nos poignets. Nous sommes tous en train de chatter par vidéo, et les communications au poignet sont profondément ancrées dans notre psyché collective grâce aux films d’espionnage comme James Bond et aux classiques de la science-fiction comme Star Trek. Cependant, lorsque vous prenez un appel au poignet, vous pouvez le faire naturellement. Vous n’avez pas besoin de lever le bras d’une manière spécifique pour être entendu — vous pouvez simplement continuer ce que vous faisiez. Vous le faites pour les caméras et les chats vidéo.

Évidemment, la vie privée sera au cœur d’une telle montre, car aucune entreprise de wearables n’a encore efficacement « résolu » cette problématique. Il s’agit d’appareils incroyablement personnels, et ils collectent des trésors de données. Les préoccupations en matière de vie privée constituent un obstacle majeur à l’adoption des wearables, et il suffit de se souvenir de l’édition Explorer des Google Glass pour comprendre comment l’ajout de caméras peut tourner au désastre.

Peut-être qu’un jour, les entreprises technologiques trouveront un moyen de faire fonctionner les caméras des smartwatches sans toutes les étapes et les compromis supplémentaires. Mais en attendant, les caméras sur les smartwatches ne sont pas quelque chose que la plupart des consommateurs attendent avec impatience.