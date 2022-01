Apple pourrait vous permettre d’utiliser Face ID avec un masque dans iOS 15.4

by

La prochaine mise à jour iOS 15 d’Apple pourrait permettre de déverrouiller votre téléphone sans enlever votre masque. En effet, Apple semble tester une fonctionnalité qui vous permettra d’utiliser la reconnaissance faciale Face ID pour déverrouiller le smartphone même en portant un masque.

Signe qu’Apple, comme le reste d’entre nous, sait que les masques ne sont pas près de disparaître, le géant technologique californien travaille, selon la version bêta d’iOS 15.4, sur une nouvelle façon de lire votre visage et de déverrouiller votre smartphone.

La première version bêta d’iOS 15.4 destinée aux développeurs comporte un écran qui vous demande si vous voulez pouvoir utiliser Face ID tout en portant un masque, au prix d’une sécurité réduite, selon des photos de Brandon Butch sur Twitter et de MacRumors.

Selon les photos de l’écran, Apple indique que « l’iPhone peut reconnaître les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux pour s’authentifier », mais prévient que Face ID sera plus précis si vous le réglez pour ne pas fonctionner avec un masque. Essentiellement, le système utilisera les caractéristiques de vos yeux et de la zone qui les entoure pour vous identifier et, en cas de correspondance, déverrouiller votre smartphone.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1)

Mais ce n’est pas tout ce que les personnes utilisant iOS 15.4 bêta 1 ont trouvé d’intéressant. 9to5mac rapporte qu’Apple a ajouté encore plus d’améliorations à la reconnaissance de Face ID en permettant aux utilisateurs d’iPhone de porter des lunettes et un masque en même temps. Utiliser Face ID tout en portant un masque fonctionne mieux lorsqu’il est configuré pour reconnaître chaque paire de lunettes que vous portez régulièrement. Néanmoins, Face ID avec un masque ne prend pas en charge les lunettes de soleil. Si la fonctionnalité ne fonctionne toujours pas avec les lunettes de soleil, elle sera incroyablement utile pour ceux qui portent des lunettes ordinaires et un masque en même temps.

Une fonctionnalité indispensable

Comme pour tous les logiciels bêta, tout cela est susceptible d’être modifié. Les bêtas pour développeurs iOS passent par de multiples tours et mises à jour avant d’être diffusés au grand public. La langue de la page pourrait changer, tout comme la fonctionnalité Face ID avec un masque. Elle pourrait même complètement disparaître.

Alors que la pandémie s’éternise, les gens ont réclamé à cor et à cri qu’Apple ajoute un moyen de permettre aux gens de déverrouiller leur iPhone tout en portant un masque. Apple a introduit diverses mises à jour pour y remédier : iOS 13.5 détecte que vous portez un masque et vous demande rapidement votre code d’accès au lieu d’essayer d’authentifier votre visage, et la version 14.5 permet aux personnes équipées d’une Apple Watch d’utiliser Face ID tout en portant un masque.

Cependant, pour les personnes sans Apple Watch, il semble que cette fonctionnalité puisse enfin être à l’horizon, en supposant qu’elle s’avère être suffisamment sécurisée.