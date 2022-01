De nouvelles images de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ont été publiées

Le premier événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung est sur le point d’avoir lieu et, à l’approche de cet événement, nous découvrons de plus en plus de détails sur les séries Galaxy S22 et Galaxy Tab S8, qui ont déjà fait l’objet de ce qui ressemble à des images de presse officielles.

Aujourd’hui, il est temps pour la grande et belle Galaxy Tab S8 Ultra de briller, grâce à Evan Blass qui fournit un ensemble complet d’images de presse en haute résolution décrivant la prochaine tablette de Samsung de tous les côtés.

La Galaxy Tab S8 Ultra a déjà fait l’objet d’une fuite par nul autre que Amazon lui-même qui a listé toute la série prématurément, mais son svelte design obtient une confirmation de plus grâce aux rendus de Blass maintenant. C’est une grande image en pleine résolution.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la Galaxy Tab S8 Ultra est vraiment massive, avec des rumeurs la situant à près de 33 cm de long et plus de 20 cm de large. Il devient enfin clair sur la photo de Blass qu’elle aura effectivement une encoche qui loge deux caméras frontales, comme la rumeur l’a déjà mentionné, peut-être pour des photos grand-angle et ultra grand-angle et un chat vidéo ou une meilleure séparation en mode portrait.

Apparemment, Samsung veut même battre le plus grand iPad Pro (2021) de 12,9 pouces avec l’écran AMOLED Ultra de 14,6 pouces qui pourrait venir dans une résolution WQXGA+ de 3 000 x 1 800 pixels, alimenté par le processeur phare de 2022, le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

En plus de cela, Samsung aurait réussi à y glisser une énorme batterie d’une capacité de 11 200 mAh, et l’a dotée d’un support de charge de 45W pour que vous ne passiez pas trop de temps près du chargeur.

Un prix très élevé ?

Fidèle à sa taille, la Galaxy Tab S8 Ultra devrait débarquer avec une version de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, tout en logeant deux caméras de 12 mégapixels dans son encoche qui peuvent ou non être utilisées à des fins d’identification biométrique.

En ce qui concerne le prix de la Galaxy Tab S8 Ultra, elle serait probablement proche ou au-dessus des 1 000 euros étant donné que la plus petite Tab S8 devrait arriver sue le marché au prix de 850 dollars.