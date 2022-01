TikTok teste de nouveaux outils d’avatars vidéo, des flux en direct uniquement audio, etc

Enfin, il y a le partage d’écran dans les flux en direct . Celui-ci est assez intéressant, selon le code : « Le partage d’écran permet aux spectateurs de voir ce qui se passe sur votre écran en temps réel, y compris la caméra, l’audio, les notifications et autres alertes ». La possibilité de partager votre écran avec vos amis donnera aux créateurs de TikTok de nouveaux outils pour améliorer leur matériel, de nouvelles façons de faire des tutoriels, et de rendre les flux en direct plus intéressants en général.

« Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour prendre un selfie avec une expression faciale amusante à laquelle votre avatar correspondra », a écrit Navarra sur sa page Twitter. Les captures d’écran, postées par Navarra, n’expliquent pas le fonctionnement exact de cette fonctionnalité, et si elle serait capable de suivre et d’imiter votre visage en temps réel, ou si elle ne serait capable que de pré-enregistrer de courts avatars vidéo/images fixes.

TikTok teste actuellement de nouvelles fonctionnalités et, grâce à l’expert en réseaux sociaux Matt Navarra (qui a l’habitude de les révéler), nous disposons d’informations privilégiées sur leur aspect et leur utilité.