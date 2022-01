HP annonce une gamme de PC tout-en-un pour le télétravail et la réalisation des tâches

Le travail à domicile devenant un arrangement plus permanent pour de nombreuses personnes, nous avons vu de nombreuses entreprises commencer à proposer des produits hybrides adaptés à la fois au bureau et à la maison. Aujourd’hui, HP annonce de nombreux produits de ce type.

Quelques jours seulement après avoir dévoilé une série d’ordinateurs portables destinés à l’enseignement et à l’apprentissage en ligne, HP a donc dévoilé sa nouvelle gamme de PC tout-en-un conçus pour le télétravail. En plus des nouveaux ordinateurs de bureau pour la maison, HP a également dévoilé de nouveaux PC de bureaux commerciaux et des stations de travail Z by HP.

Selon HP, les nouveaux PC offrent une expérience de PC de bureau robuste et fiable. Ils sont conçus pour le travail hybride à l’ère de la COVID et offrent des capacités audio et vidéo révolutionnaires qui permettent aux utilisateurs de collaborer, de créer et de se concentrer sans sacrifier les performances.

« Des employés de bureau aux professionnels de la création, les nouveaux All-in-One et PC de bureau HP, ainsi que les stations de travail de bureau Z d’entrée de gamme, offrent la puissance et les performances de nouvelle génération nécessaires aux utilisateurs pour réussir dans tous les environnements de travail », ajoute HP.

HP Presence All-in-One, Elite Series, Z Series, et plus encore

Tout d’abord, HP a dévoilé son tout nouveau PC de conférence Presence All-in-One avec Zoom Rooms. Il est disponible en deux tailles : 23,8 pouces et 27 pouces. Il est alimenté par un processeur Intel de 12e génération et est doté de la technologie Presence de HP. Il offre 16 Go de mémoire vive DDR4 et des graphiques Intel UHD intégrés. Il dispose d’un stockage SSD embarqué de 256 Go qui est extensible. Pour les appels vidéo, il est doté d’une caméra de 5 mégapixels. Il fonctionne sous Windows 11 et, bien sûr, est livré avec le logiciel Zoom Rooms préinstallé.

HP Presence est la technologie mise au point par HP pour la vidéoconférence. Tout comme le Center Stage d’Apple, elle suit la personne en appel vidéo lorsqu’elle se déplace et la maintient au milieu du cadre. La technologie Dynamic Voice Leveling optimise la clarté de la voix pour maintenir un volume constant, tandis que AI-noise reduction 2 filtre les bruits de fond indésirables. Les PC sont également équipés de Wolf Security for Business qui prévient les menaces et assure la sécurité des données de l’utilisateur.

En plus du Presence All-in-One, HP a également dévoilé le PC de bureau EliteOne 800 G9 AiO. Il est également équipé de processeurs Intel de 12e génération et est disponible dans les mêmes tailles de 23,8 et 27 pouces. Il fonctionne sous Windows 11 et est compatible avec HP Presence. Son socle est également doté d’une fonction de recharge sans fil. Il vous suffit donc de poser votre smartphone dessus pour qu’il se recharge tout au long de votre appel.

D’autre part, les PC de la série HP Elite 800 G9 Desktop PC sont équipés de processeurs Intel Core de 12e génération et de graphiques NVIDIA. Cette série contient trois nouveaux PC : Elite Mini 800 G9 Desktop PC, HP Elite SFF 800 G9 Desktop PC, et le Elite Tower 800 G8 Desktop PC. HP a également annoncé de nouveaux PC dans la gamme « Z by HP ». Baptisés Z2 SFF G9 et Z2 Tower G9, ce sont les PC de bureau les plus puissants de HP. Ils sont équipés de puces Intel de la série K et de graphiques NVIDIA RTX.

Le prix d’aucun des PC annoncés aujourd’hui n’a été révélé. HP indique qu’elle révélera le prix des PC de bureau à l’approche de leur disponibilité.