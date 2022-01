Les dernières fuites du Samsung Galaxy A53 indiquent un lancement imminent

Le futur Galaxy A53 de Samsung, un appareil de milieu de gamme, fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis un certain temps déjà. Il y a quelques jours, le blog technologique indien 91Mobiles a publié ce qu’il prétend être les premières images du Galaxy A53. Les photos corroborent ce que nous savions déjà sur le design, et l’appareil semble avoir une quadruple caméra à l’arrière, assez analogue à celle que nous avons vue sur son prédécesseur.

En novembre 2021, nous avons entendu que l’appareil avait obtenu une mise à niveau significative dans le domaine de l’apparence par rapport à son prédécesseur — le Galaxy A52. Un mois plus tard, nous avons appris que le smartphone serait probablement disponible en deux versions distinctes, Snapdragon et Exynos.

Aujourd’hui, nous avons vu des informations supplémentaires sur le Galaxy A53 qui semblent indiquer que le lancement de cet appareil est imminent.

Dans une fuite séparée, les gens de MySmartPrice ont réussi à trouver des références au Galaxy A53 sur la plateforme de certification chinoise 3C. Sur le site, le Galaxy A53 est désigné par son nom de code interne, SM-A5360. Par le passé, nous avons déjà entendu l’existence de trois variantes distinctes du Galaxy A53 portant les numéros de modèle SM-A536U, SM-A536B et SM-A536E — le SM-A5360 est maintenant le dernier ajout. Le listing 3C indique également la probabilité que Samsung expédie le smartphone avec un chargeur de 15 watts, même si l’appareil est censé prendre en charge la charge rapide de 25 W.

Après que le smartphone soit apparu sur une autre plateforme de certification appelée TENAA, il est probable que le Galaxy A53 obtienne un panneau AMOLED FHD+ de 6,46 pouces avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une encoche perforée en haut. Le listing indique également des options de stockage de 128 et 256 Go avec un support pour jusqu’à 8 Go de RAM.

Un lancement en Asie prochainement ?

La mise à niveau 2022 pourrait également voir le Galaxy A53 obtenir une légère augmentation de la capacité de la batterie. Contrairement à la batterie de 4 500 mAh du A52, son successeur est susceptible de disposer d’une batterie de 4 860 mAh, que Samsung commercialisera comme 5 000 mAh en arrondissant.

Une fois lancé, le Galaxy A53 deviendra le premier smartphone à utiliser le chipset Exynos 1200 — que Samsung pourrait annoncer dans les prochaines semaines. Cette variante sera vendue dans les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. La variante du Galaxy A53 destinée aux États-Unis devrait utiliser un système Qualcomm sur une puce. Bien que nous ne sachions pas quand Samsung compte lancer le Galaxy A53, il y a de fortes chances que le smartphone fasse ses débuts en Asie avant le lancement du Galaxy S22.