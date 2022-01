Un Raspberry Pi pour faire fonctionner Apple CarPlay dans les voitures Tesla !

L’une des principales plaintes des propriétaires de Tesla est l’absence de prise en charge du système CarPlay d’Apple. Bien que les voitures Tesla prennent en charge les services de streaming tiers comme Spotify, elles fonctionnent avec le système embarqué de l’entreprise qui peut apparemment même faire tourner des jeux. Cependant, un développeur a récemment découvert une solution de contournement qui lui a permis de faire fonctionner le système d’infodivertissement embarqué d’Apple dans sa voiture Tesla en utilisant simplement un Raspberry Pi Compute Module.

Dans une série de tweets, le développeur Michał Gapiński, basé en Pologne, a récemment présenté Apple CarPlay fonctionnant sur sa Tesla Model 3. Il a utilisé un Raspberry Pi et le navigateur de la voiture pour faire fonctionner avec succès le système d’infodivertissement CarPlay sur l’écran de sa Tesla.

Gapiński a utilisé un Raspberry Pi Compute Module prenant en charge la connectivité LTE, un point d’accès Wi-Fi et un micrologiciel personnalisé basé sur Android pour exécuter CarPlay dans sa Tesla. Il a ensuite connecté le navigateur embarqué au module Raspberry Pi pour afficher l’interface utilisateur CarPlay sur l’écran de la voiture.

Étonnamment, toutes les applications, y compris Apple Plans et Apple Music, étaient entièrement fonctionnelles. Le développeur a également montré que même les boutons du volant étaient fonctionnels puisqu’il pouvait contrôler la lecture de la musique dans sa voiture à l’aide de ces boutons.

Vous pouvez le voir en action dans le tweet joint ci-dessous.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx

—Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022