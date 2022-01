Qualcomm fait la démonstration du premier smartphone doté d’une carte SIM intégrée à son SoC

Qualcomm a récemment effectué une démonstration d’un dispositif de preuve de concept dans les laboratoires de R&D de Samsung en Europe. L’entreprise a utilisé le Samsung Galaxy Z Flip 3, équipé d’un SoC Snapdragon 888 5G avec une unité de traitement sécurisée intégrée fonctionnant sous le système d’exploitation Thales iSIM, pour démontrer le concept et illustrer sa disponibilité commerciale. L’appareil a utilisé les capacités de mise en réseau avancées de Vodafone basées sur l’infrastructure existante et sa plateforme de mise en réseau à distance pour la démonstration.

En fait, Qualcomm a énuméré les différents avantages que la technologie iSIM pourrait apporter aux consommateurs et aux opérateurs de télécommunications à l’avenir. Selon le fabricant américain de puces, la nouvelle technologie SIM simplifie et améliore la conception des appareils en éliminant la nécessité d’un emplacement SIM dédié . Elle peut également permettre aux opérateurs de télécommunications de fournir des cartes SIM à distance en exploitant l’infrastructure eSIM existante.

Qualcomm s’est récemment associé à Samsung, Vodafone et Thales pour faire la démonstration de la nouvelle technologie SIM, baptisée iSIM. Alors que le « e » de eSIM signifie « embarqué », car le système utilise un chipset dédié pour se connecter aux opérateurs réseau, le « i » de iSIM signifie « intégré », car Qualcomm a réussi à intégrer les fonctionnalités SIM directement dans le chipset du smartphone, avec le CPU, le GPU et le modem.