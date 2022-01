Le OnePlus 10 pourrait aussi arriver avec un processeur Snapdragon

by

by

Si le OnePlus 10 Pro est désormais disponible en Chine, nous attendons toujours qu’il arrive en France et plus généralement dans le monde entier. OnePlus a décidé d’opérer des changements intéressants au cours des deux dernières années. La société s’est débarrassée de sa série T, et les rumeurs suggèrent qu’elle prévoit de revenir à ses racines. La société a également réussi à gérer la pénurie de puces en cours d’une manière assez curieuse, puisqu’elle a récemment lancé le OnePlus 10 Pro exclusivement en Chine.

Le reste du monde attend toujours de voir l’arrivée officielle de la série OnePlus 10, mais voici quelques informations passionnantes. En effet, la dernière rumeur affirme que la variante standard comprendra le même processeur que sa variante Pro, tandis que le OnePlus 10R pourrait embarquer une puce différente sous le capot.

La dernière rumeur concernant la série OnePlus 10 suggère que la variante standard arrivera avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le OnePlus 10R, plus abordable, pourrait disposer du processeur MediaTek Dimensity 9000. Bien sûr, on doit se rappeler que OnePlus a déjà utilisé des processeurs MediaTek sur le OnePlus Nord 2, donc ce n’est pas une énorme surprise. Cependant, cela pourrait être la première fois que la société utilise ces processeurs sur sa gamme la plus importante.

Les précédentes rumeurs suggéraient que OnePlus allait uniquement utiliser le processeur de Qualcomm sur le OnePlus 10 Pro, le plus haut de gamme, mais les dernières informations d’Android Central affirment que le OnePlus 10 sera également doté du dernier processeur de Qualcomm, tandis que le OnePlus 10R serait le seul modèle à utiliser MediaTek.

La principale raison de ce changement serait basée sur la disponibilité puisque les OnePlus 10 et 10 Pro seront vendus aux États-Unis et dans d’autres pays. En revanche, le OnePlus 10R pourrait être limité à l’Inde et à d’autres régions d’Asie. Les appareils alimentés par la puce Qualcomm fonctionnent généralement mieux aux États-Unis, car leurs composants ont été prouvés comme fonctionnant mieux avec les réseaux américains.

Une bonne nouvelle ?

Cela ne signifie pas pour autant que le OnePlus 10R ne sera pas aussi performant que ses variantes Snapdragon, puisque le dernier processeur de MediaTek serait tout aussi puissant que les offres de Qualcomm.

OnePlus a historiquement utilisé des puces Qualcomm presque exclusivement, avec le Snapdragon 8 Gen 1 dans le OnePlus 10 Pro et la série OnePlus 9 alimentée par le Snapdragon 888 et le Snapdragon 870, dans le cas du OnePlus 9 R. Le OnePlus Nord 2 a été l’un des premiers appareils de la marque équipés de MediaTek, mais il semble qu’il pourrait ne pas être le dernier.

Le OnePlus 10 et le OnePlus 10R devraient arriver au deuxième trimestre de cette année selon ce rapport, ce qui devrait également apporter une disponibilité étendue du OnePlus 10 Pro.