La vision de Microsoft pour l’après Windows Phone fait l’objet d’une fuite

Le système d’exploitation conserve une interface utilisateur de style Windows 10 Mobile qui comprend un menu Démarrer sous forme de tuiles, un panneau de paramètres rapides et une application Paramètres. Mais la navigation gestuelle est également prise en charge : lorsque vous affichez une application en plein écran, vous pouvez glisser du côté gauche de l’écran pour faire apparaître le menu Démarrer ou du côté droit pour faire apparaître les notifications et Cortana. Un glissement vers le bas depuis le haut de l’écran fait apparaître le Centre de contrôle.

Une chose qui est claire, c’est que Microsoft mettait en avant les fonctions de stylo et d’écriture manuscrite . Par exemple, vous pouvez commencer à prendre des notes directement depuis l’écran de verrouillage en posant le stylet sur l’écran — vous n’avez même pas besoin de déverrouiller votre smartphone par le passé. Il existe également une fonction « Journal » qui fonctionne en permanence en arrière-plan et vous permet de prendre des notes à tout moment.

Alors que les ambitions de Microsoft pour Windows Phone sont bel et bien mortes à ce jour, il fut un temps où la société préparait une suite à l’infortuné système d’exploitation mobile. Les smartphones Surface Duo de Microsoft sont dotés d’un double écran et sont livrés avec une série d’applications mobiles Microsoft et une version personnalisée du système d’exploitation Android de Google, car Microsoft a pratiquement renoncé à fabriquer un système d’exploitation pour smartphone basé sur Windows.