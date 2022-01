iOS 16 pourrait offrir de grands widgets interactifs, une possible refonte des icônes ?

Les widgets de l’écran d’accueil sont encore relativement nouveaux sur les appareils mobiles d’Apple. Nous avons vu les widgets pour la première fois sur iOS 14 en 2020 et ils ne sont arrivés sur iPadOS que l’année dernière, en 2021. On s’est dit que c’était fini, qu’Apple avait ajouté les widgets (un peu tard) et qu’elle passait à autre chose. Cependant, une nouvelle fuite d’iOS 16 montre que nous n’avons peut-être pas fini.

@LeaksApplePro a montré une image d’une nouvelle fonctionnalité pour iOS 16, qu’Apple appelle prétendument « InfoShack » en interne. Il s’agit d’une sorte de « méga widget », qui peut contenir quelques « widgets normaux ». Il semble que InfoShack soit hautement personnalisable, vous permettant d’y placer des boutons du Centre de contrôle, des options d’appel rapide, d’y associer des fonctions in-app (comme un démarrage/arrêt rapide du chronomètre), ou de lancer la navigation.

Maintenant, les utilisateurs ont rapidement fait remarquer que l’image montre que cette présumée build d’iOS 16 a des icônes macOS Monterey. Cependant, cela ne rend pas la fuite bancale — macOS Monterey est venu avec un nouvel ensemble d’icônes qui ne ressemblent en rien à ce que les iPhone ont actuellement. Il est très possible qu’Apple cherche à consolider l’apparence de ses systèmes d’exploitation et qu’iOS 16 s’aligne davantage sur le design des icônes de macOS.

Cependant, un examen plus approfondi nous montre que le bouton de commande de la télécommande Apple TV dans l’un des mégas widgets est également… erroné. Il est très différent de celui qui est actuellement sur iOS. Il serait étrange qu’Apple décide de redessiner cette icône particulière, d’autant plus qu’elle ressemble actuellement exactement à la vraie télécommande, et que c’est tout à fait correct. À moins qu’une nouvelle Apple TV avec une nouvelle télécommande ne soit en préparation ?

Quelques interrogations sur la source

Vous l’aurez compris, malgré le fait que cette information fait le tour de la toile il est important de la prendre avec des pincettes. L’auteur de la fuite promet plus d’informations « bientôt ». S’il donne suite, il devrait être de plus en plus facile de discerner si ces fuites sont légitimes ou extrêmement suspectes.

Nous devrions voir ce qu’Apple prévoit pour iOS 16 lors de la WWDC 2022, qui devrait se tenir aux alentours de juin 2022, si Apple suit son calendrier annuel. Et ceux qui sont assez courageux pourront le tester en bêta bien avant sa sortie, également. Apple lance généralement une version bêta pour développeurs de son dernier iOS dès qu’elle le présente à la WWDC. Environ une semaine plus tard, il y a une version bêta publique, qui est un peu plus stable et est accessible à quiconque veut l’essayer.

Comme d’habitude, nous nous attendons à ce qu’iOS 16 soit lancé lorsque Apple sortira la série d’iPhone 14 cette année. Cela se produit généralement à la fin du mois de septembre. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, vous devriez pouvoir participer à la bêta publique dès cet été, pour autant que vous vous sentiez d’humeur aventureuse.

Quels iPhone recevront iOS 16 ?

Selon les rumeurs (et des suppositions fondées sur l’historique des mises à jour d’Apple), iOS 16 devrait être disponible pour tous les iPhone jusqu’à l’iPhone 7 :

Tous les modèles d’iPhone 14

Tous les modèles d’iPhone 13

Tous les modèles d’iPhone 12

iPhone SE 2020

Tous les modèles d’iPhone 11

iPhone XS et iPhone XS Max

iPhone X et iPhone XR

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

iPhone 7 et iPhone 7 Plus

Les iPad qui devraient prendre en charge l’iPadOS 16 sont les suivants :