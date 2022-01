La prochaine génération d’AirPods pourrait permettre de piloter l’ANC de façon surprenante

Mais, il ne fait aucun doute que, comme nos appareils nous permettent de plus en plus de nous déconnecter du monde réel — que ce soit par le biais de l’ANC ou d’une immersion totale dans le Métaverse — nous aurons besoin de moyens pour que les personnes en qui nous avons confiance nous ramènent à la réalité. Même si c’est seulement pour s’assurer que nous ne sommes pas en retard au dîner.

La demande de brevet, intitulée « Interrupt for noise cancelling audio devices » a été repérée pour la première fois par AppleInsider , et elle détaille — longuement — comment les propriétaires d’AirPods pourraient permettre que leur attention soit captée par une autre personne, en désactivant automatiquement le mode ANC lorsque cette personne prononce une phrase de passe spécifique.

Depuis qu’Apple a lancé ses désormais emblématiques écouteurs sans fil AirPods, la société n’a cessé d’étendre les possibilités de ces appareils pratiques. La liste comprend désormais l’accès mains libres à Siri, l’amélioration de l’audition avec Conversation Boost, le suivi audio spatial de la tête et la combinaison super populaire de l’annulation active du bruit (ANC) et du mode transparence. Mais si l’on en croit une demande de brevet récemment publiée, Apple pourrait bientôt permettre à une personne de confiance de désactiver à distance le mode ANC, simplement en prononçant un mot ou une phrase prédéterminés .