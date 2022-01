WhatsApp teste le support in-app pour la version bêta pour Android et iOS

En plus d’une pléthore de fonctionnalités que WhatsApp a récemment testées, le géant de la messagerie est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité qui étendra le support du chat aux utilisateurs dans l’application. La fonctionnalité, qui a été récemment supprimée des versions bêta de WhatsApp sans aucune raison, fait son retour.

Selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp teste le support in-app pour la version bêta pour Android 2.22.3.5 et la version bêta pour iOS 22.2.72.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’obtenir l’aide dont ils ont besoin auprès de la plateforme de messagerie Meta directement à partir d’un chat WhatsApp, ce qui leur évitera tout désagrément.

Alors que la fonctionnalité est censée être actuellement déployée pour les utilisateurs de la version bêta, elle a également commencé à atteindre la version stable de WhatsApp. J’ai vérifié sa disponibilité pour moi-même, et j’ai accédé à la prise en charge du chat dans l’application sur la version stable pour iOS. Cela signifie que la prise en charge du chat in-app sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

Pour y accéder, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de WhatsApp > Aide > Contactez-nous. Une fois là, il vous sera demandé de saisir le problème auquel vous êtes confronté, après quoi WhatsApp vous contactera par chat pour vous aider à résoudre le problème. La fonction d’assistance in-app comporte également une option vous permettant de partager les informations de votre appareil (modèle, paramètres, etc.) avec WhatsApp et une option pour envoyer les détails par e-mail. Voici à quoi elle ressemblera :

Une fonctionnalité très utile

En outre, il est révélé que WhatsApp vous demandera des informations telles que votre numéro de téléphone, les détails du réseau, et plus encore, afin de déterminer le problème et de fournir une solution possible.

En outre, n’oubliez pas que le compte officiel WhatsApp comporte toujours une coche verte de vérification lorsqu’il vous contacte. Ne vous laissez donc pas abuser par des personnes qui se déguisent en représentants de WhatsApp et qui tentent de vous escroquer.

Cette évolution vient s’ajouter aux diverses fonctionnalités de WhatsApp en phase de test bêta. La liste comprend une nouvelle page d’informations de contact, l’introduction d’une section Communauté, de nouveaux outils de dessin et de nouvelles couleurs de bulles de chat, des réactions aux messages, et bien d’autres choses encore.