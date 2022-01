WhatsApp pour Windows 11 fait peau neuve avec l’application UWP

À la fin de l’année dernière, WhatsApp, le géant de la messagerie appartenant à Meta, a lancé une version bêta UWP (Universal Windows Platform) de son application de bureau pour Windows 10 et 11. Elle visait à offrir une expérience WhatsApp améliorée sur le bureau.

L’application bêta de WhatsApp UWP reçoit maintenant une nouvelle mise à jour qui apporte des caractéristiques de conception Windows 11 pour lui donner un aspect plus moderne.

L’application WhatsApp Beta UWP, depuis sa sortie fin 2021, utilise des boutons et des menus qui la conception de Windows 10. Contrairement à la version de bureau de WhatsApp ou WhatsApp Web, la version UWP est basée sur WinUI et XAML, et son interface évolutive fonctionne sur tous les facteurs de forme exécutant Windows 10 ou plus récent. Cependant, avec une récente mise à jour, WhatsApp a changé l’apparence entière de l’application en ajoutant de nouveaux boutons, interfaces utilisateur et boîtes de dialogue qui sont en phase avec les caractéristiques de conception du dernier OS de bureau Windows 11 de Microsoft.

La mise à jour apporte la prise en charge des contrôles WinUI 2.6 pour les boutons comme Supprimer et Effacer pour tous. De même, les pages de notifications et de comptes sont désormais dotées de commandes et de boutons à bascule de style Windows 11.

De plus, les nouvelles boîtes de dialogue de l’application WhatsApp Beta UWP ont également été redessinées pour utiliser des contrôles plus récents. Les écrans d’appels vidéo et vocaux sont également pris en charge par WinUI 2.6 avec cette mise à jour. Vous pouvez consulter les captures d’écran ci-dessous pour vous faire une idée.

Une interface plus réactive

Globalement, WhatsApp a fait en sorte que son application UWP bêta corresponde aux directives de conception Mica translucide de la plateforme Windows 11. Cependant, à part cela, il n’y a pas beaucoup de changement dans la mise à jour, en termes de fonctionnalités.

Pour ceux qui l’ignorent, la version UWP de WhatsApp est basée sur la plateforme Universal Windows Platform au lieu du framework Electron, gourmand en ressources, qui consomme davantage de RAM que le premier.