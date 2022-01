Quel pourrait être le nom du prochain casque AR/VR d’Apple ? Certains disent qu’elles pourraient s’appeler « Apple Vision ». À l’heure où j’écris ces lignes, de fortes rumeurs indiquent qu’Apple serait en train de créer son propre casque de réalité virtuelle (VR) doté de fonctionnalités de réalité augmentée (AR). Cependant, malgré les rumeurs, rien de solide n’a fait surface, à part ses potentiels noms de code internes.

Cela n’a toutefois pas empêché l’un des informateurs les plus cités d’Apple de réfléchir à la stratégie de dénomination. Il est clair qu’Apple réfléchit beaucoup à tous les aspects de ses produits et qu’une mauvaise dénomination peut causer des problèmes majeurs pour son lancement et son avenir.

On peut dire que la plupart des produits Apple sont des succès, bien qu’il y ait eu des exceptions notables comme le HomePod. Apple visait le marché haut de gamme tout en se lançant tardivement contre d’autres enceintes connectées établies de Google et Amazon.

Le HomePod, plus grand et capable de délivrer un puissant son, présentait cependant des lacunes en ce qui concerne certaines fonctionnalités de la maison connectée. Selon l’article de ScreenRant, le produit aurait dû être nommé Apple Audio.

Possibilités de nom pour le casque AR/VR d’Apple

À l’heure actuelle, Mark Gurman de Bloomberg ne connaît même pas le nom du casque AR/VR d’Apple, mais il a dressé une liste des différentes stratégies possibles. Parmi les choix improbables, on trouve « Apple Goggles ».

L’ajout de VR, AR, XR, MR ou SR est tout aussi improbable, car il enferme le produit dans un angle technologique particulier. Ces acronymes correspondent toutefois à des termes bien connus de réalité augmentée et virtuelle, ainsi qu’à des termes moins utilisés de réalité étendue, mixte et même simulée.

Apple a également privilégié le terme SR dans les brevets et, bien qu’il s’agisse d’un terme technique, il n’est pas vraiment utilisé pour commercialiser un produit.

Le nom le plus probable est « Apple Vision »

Selon les rumeurs, le choix le plus probable à l’heure actuelle est « Apple Vision ». Apple Vision a été choisi par Mark Gurman et, selon ScreenRant, les spéculations de Gurman sont correctes. Vision impliquerait que la technologie est conçue pour un nouveau support visuel. Apple Reality emprunte au nom de la technologie tout en évitant de choisir une certaine variété et s’alignerait sur un certain nombre de rumeurs de rOS ou de systèmes d’exploitation de la réalité qui sont actuellement en développement.

D’autres noms potentiels incluent Apple Sight ou même iSight. Cependant, Apple a déjà fabriqué une webcam appelée iSight par le passé et pourrait donc réutiliser un ancien nom si c’est le choix de la société. Apple Lens a également été mentionné, mais cela rendrait le nom du produit analogue à HoloLens de Microsoft et à Google Lens. Bien que l’ordinateur Macintosh d’Apple ait été précédemment nommé d’après une variété populaire de pomme, cette stratégie n’a pas été utilisée depuis.

Cependant, il est étrange que Apple View n’a pas été mentionné, car il pourrait être une bonne alternative pour le casque AR/VR d’Apple.