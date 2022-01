Le Galaxy S22 Ultra 5G devrait arriver avec une option de stockage de 1 To

Alors que le calendrier continue d’avancer en janvier, de nouveaux rendus et de nouvelles rumeurs ont été publiés concernant la prochaine série Galaxy S22 de Samsung. L’un des derniers éléments de spéculation entourant la série tourne autour du Galaxy S22 Ultra haut de gamme et des options de stockage qui seront proposées aux consommateurs.

Vous vous souvenez peut-être qu’en 2019, le Samsung Galaxy S10+ était disponible dans une configuration qui comprenait 1 To de stockage. Mais, Samsung n’a pas gardé cette option disponible pour tout autre smartphone Galaxy depuis et avec Apple qui offre enfin un stockage de 1 To sur les modèles iPhone 13 Pro, de multiples sources rapportent avoir été informées par leurs sources que Samsung va réintroduire une option de stockage de 1 To avec le futur Galaxy S22 Ultra.

Plus précisément, l’ancien employé de Samsung SuperRoader a envoyé un tweet samedi proclamant que « Samsung a décidé d’offrir 1 To de stockage pour le seul Galaxy S22 Ultra. Cependant, la date de sortie est inconnue. Peut-être… après février ? », comme le rapporte LetsGoDigital. Si c’est vrai, le fait que l’appareil pourrait ne pas être disponible avec cette quantité de stockage avant que le mois de février passé puisse être la raison pour laquelle un tel modèle n’apparaît pas sur une feuille de spécifications qui a fuité.

Samsung decided to support 1TB for the only Galaxy S22 Ultra.

However, the release date is unknown. Maybe… after Feb? — SuperRoader (@RoderSuper) January 15, 2022

La fiche technique précédemment mentionnée, divulguée sur Twitter par Zaryab Khan, n’a pas seulement omis de montrer l’unité de 1 To, elle a également montré que le modèle de base du Galaxy S22 Ultra sera équipé de 8 Go de mémoire vive au lieu des 12 Go de RAM que disposait le modèle de base l’année dernière. Un modèle avec 12 Go de RAM sera disponible tandis que le tweet de Khan a également révélé des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

First Look at Samsung Galaxy S22 Ultra / S22 Specs Sheet! 🔥 Introducing SuperClear Lens! 🔥 pic.twitter.com/nyEFGrPtAH — Zaryab Khan (@xeetechcare) January 5, 2022

8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 1 300 €

LetsGoDigital a également noté que Ishan Agarwal a mis son grain de sel dans un tweet qui dit : « Je peux confirmer qu’il y aura une variante du Galaxy S22 Ultra avec 1 To de stockage, mais Samsung pourrait le sortir dans certaines régions seulement. Les marchés européens importants l’auront sûrement ».

I can confirm that there will be a Galaxy S22 Ultra variant with 1TB Storage but Samsung might release it in only select regions. Important European markets will surely get it. https://t.co/QSaed40FPD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 15, 2022

Le consommateur lambda n’aura pas besoin de 1 To de stockage, mais avec l’absence de stockage extensible (Samsung a abandonné le support microSD pour la gamme l’année dernière), les utilisateurs friands de photos, ou les professionnels qui ont besoin de grandes quantités de stockage seront heureux d’avoir la possibilité d’augmenter la capacité de stockage sur leurs appareils.

Selon LetsGoDigital, l’unité de base du Galaxy S22 Ultra, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pourrait coûter 1 300 €. Le modèle doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage pourrait être proposé à 1 400 €, et l’appareil doté de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage devrait coûter 1 500 €.

Les quatre options de couleur pour le Galaxy S22 Ultra comprennent le noir, le blanc, le vert et le bordeaux. Plus important encore, il a été spéculé que les problèmes de production pourraient forcer Samsung à abandonner le chipset Exynos 2200 avec sa puce graphique AMD et se tourner vers le Snapdragon 8 Gen 1 pour toutes les unités. La plupart des informateurs sur les réseaux sociaux (y compris ceux qui ont un historique décent) rapportent que cela ne va pas se produire.

Le Galaxy S22 Ultra sera doté d’un emplacement pour le S Pen

Traditionnellement, les pays comme les États-Unis, le Canada et la Chine reçoivent des versions Snapdragon de la gamme Galaxy S, tandis que le reste du monde reçoit ces smartphones avec un chipset Exynos. Quoi qu’il en soit, nous suivons de très près la façon dont cela se passe.

Enfin, comme noté récemment, le Galaxy S22 Ultra, qui ressemble plus que de loin à un Galaxy Note avec ses coins carrés, aura une ouverture en bas de l’appareil permettant aux utilisateurs de stocker leur S Pen à l’intérieur du smartphone. Et oui, le S Pen est livré dans la boîte avec le smartphone cette année.

Nous nous attendons à ce que le Galaxy S22 Ultra soit présenté avec le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ le 9 février avec une date de sortie le 24 février.