La mise à jour de janvier 2022 est désormais publiée pour les Google Pixel 6 et 6 Pro

Le Google Pixel 6 a lui aussi connu un parcours typique de la gamme « Pixel ». Ce qui a commencé comme un concurrent phare solide a perdu son charme une fois de plus à cause de problèmes logiciels. Quelques jours après son lancement, les utilisateurs du Pixel 6 ont signalé des problèmes tels que le scintillement de l’écran et l’apparition de lignes vertes sur l’écran lorsqu’ils maintiennent le bouton d’arrêt. Les gens ont également signalé la lenteur du capteur d’empreintes digitales à l’écran et la lenteur de la vitesse de chargement sur l’appareil.

Puis est arrivée la mise à jour de décembre 2021 qui prétendait corriger un certain nombre de problèmes. Cependant, le Pixel 6 a été victime d’un nombre de problèmes plus important que jamais. Des utilisateurs en Europe ont signalé des problèmes de réseau avec leur série de Pixel 6. Plus tard, des problèmes d’auto-rotation et de saisie sur l’écran tactile ont été signalés. En conséquence, Google a retiré la mise à jour de décembre pour la série de Pixel 6.

Il semble que Google ait finalement réglé les problèmes avec le Pixel 6, car la société a commencé à déployer la mise à jour de janvier 2022 pour la série Pixel 6. Les nouvelles mises à jour Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont respectivement accompagnées des numéros de build « SQ1D.220105.007 » et « SQ1D.220105.007 ». Google a publié une longue liste de bugs qui ont été corrigés avec la mise à jour de janvier. La mise à jour est également accompagnée de la correction du bug d’appel d’urgence pour Microsoft Teams.

Sur la page de mise à jour de Google Pixel, Google écrit : « La mise à jour logicielle pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro commencera à être déployée sur les appareils le 14 janvier. Cette mise à jour inclut tous les correctifs indiqués ci-dessous, ainsi que tous les correctifs pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans le post de mise à jour de décembre 2021. La mise à jour sera disponible pour tous les appareils au cours de la semaine suivante, mais le calendrier exact peut varier en fonction de votre opérateur et de votre pays ».

Plusieurs mises à jour attendues

Framework Correction d’un problème entraînant le déverrouillage de l’écran après un appel manqué lorsqu’aucun verrouillage d’écran n’est défini. Réseau et téléphonie Corrections et améliorations générales pour le réseau

Correction d’un problème empêchant les appels d’urgence dans certaines conditions lorsque certaines applications tierces sont installées. Alimentation Correction d’un problème empêchant la configuration du socle Pixel de démarrer après la mise à jour des applications dans certaines conditions. Système Correction d’un problème entraînant une comptabilisation incorrecte de l’utilisation des données dans le menu Réseau sur certains réseaux. Interface utilisateur Correction d’un problème entraînant l’apparition d’un cadre noir lors de la suppression de la superposition de l’assistant sur l’écran de verrouillage.

Correction d’un problème entraînant une fuite de mémoire dans l’interface utilisateur du système dans certaines conditions.

Correction d’un problème entraînant le masquage de la barre de navigation lors du changement d’orientation de l’appareil dans certaines conditions.

Correction d’un problème entraînant un rendu incorrect de la fenêtre PIP pour certaines applications. Wi-Fi Correction d’un problème entraînant la perte de connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions.

Si vous ne souhaitez pas attendre que la mise à jour s’affiche sur votre Pixel 6, vous pouvez également télécharger et flasher manuellement la mise à jour de janvier sur votre Pixel 6. Vous pouvez télécharger les mises à jour en utilisant les liens donnés ci-dessous :