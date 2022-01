Mozilla Firefox est depuis longtemps un champion de la protection de la vie privée, le navigateur faisant de son mieux pour empêcher les cookies tiers de vous suivre partout sur le Web. Comme les outils de suivi évoluent, la protection de Mozilla fait de même, et à ce titre, l’entreprise doit continuer à réinventer la roue.

L’un des inconvénients du monde moderne est le suivi et le stockage des données des utilisateurs par les sites Web, qui sont répandus et non désirés. Ce suivi est assuré par ce que l’on appelle les cookies, mais il existe des moyens de les bloquer, notamment en utilisant des navigateurs qui empêchent le suivi automatique, comme le navigateur mobile Firefox Focus. Maintenant, Firefox a lancé la protection totale contre les cookies pour empêcher le suivi intersite.

En résumé, Total Cookie Protection crée une « boîte à cookies » pour chaque site Web visité par un utilisateur. Chaque fois qu’un site Web insère un cookie dans le navigateur de l’utilisateur, Firefox Focus limite ce cookie à une boîte à cookies distincte, attribuée spécifiquement à ce même site Web. Cela permet d’éviter que les cookies des autres sites Web ne suivent vos activités partout.

Avec les boîtes, ils sont maintenant limités dans la quantité d’informations qu’ils peuvent glaner sur vous. Il s’agit du premier navigateur mobile Firefox à offrir une telle fonctionnalité clé, qui devrait plaire aux défenseurs de la vie privée.

Auparavant, tous les cookies étaient stockés dans un espace partagé, ce qui signifie qu’ils pouvaient être réutilisés d’un site à l’autre et permettre ainsi de savoir quels autres sites vous avez visités.

Disponible dès maintenant

En outre, les publicités indésirables et le suivi des informations seront considérablement réduits. Mozilla a également lancé Smartblock en décembre 2021, qui garantit que même les sites Web qui ne fonctionnent pas correctement en raison du blocage des cookies seront toujours entièrement opérationnels. C’est généralement le plus gros inconvénient du blocage agressif des cookies et des codes, il est donc agréable de voir que cela est pris en considération. Auparavant, Firefox Focus avait intégré à son navigateur des fonctionnalités intéressantes, telles que la protection contre les supercookies et la protection renforcée contre le suivi (ETP), pour apaiser les craintes des utilisateurs.

La fonctionnalité de protection totale contre les cookies faisait déjà partie du navigateur Web du bureau de Firefox par défaut depuis 2021, mais elle est enfin arrivée dans la version mobile pour les utilisateurs d’Android.

La mise à jour de Firefox Focus 96 est en cours de déploiement sur le Play Store, alors n’hésitez pas à vous en emparer.