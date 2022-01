Le directeur financier de NVIDIA prévoit une amélioration de l’offre de GPU au second semestre 2022

La pénurie d’approvisionnement en GPU devrait connaître quelques améliorations et le second semestre de cette année pourrait détendre la situation, comme l’a laissé entendre la directrice financière (CFO) de NVIDIA, Colette Kress. Elle a récemment fait cette déclaration lors de la 24e Conférence annuelle Needham Growth, et voici tous les détails.

Kress suggère que NVIDIA s’efforce de résoudre le problème d’approvisionnement. Selon un rapport de Seeking Alpha, elle a déclaré : « dans la seconde moitié de l’année civile 22, nous pensons que nous serons dans une excellente position avec notre approvisionnement global en termes d’estimations de ce dont nous aurons besoin à l’avenir ».

Ceci intervient après que Kress, au début de 2021, a estimé les problèmes d’approvisionnement pour le premier trimestre de 2021. Cependant, il s’est avéré que c’était pour l’ensemble de l’année 2021.

Bien qu’il n’ait pas été révélé quelles mesures spécifiques seront prises pour améliorer le problème de pénurie de GPU, nous nous attendons à ce que NVIDIA lance son GPU GeForce RTX Series 40 de nouvelle génération, dont le nom de code est « Ada Lovelace », au cours du second semestre de cette année. Cela pourrait être une possibilité majeure étant donné que NVIDIA présente habituellement de nouveaux GPU tous les deux ans et que son dernier rafraîchissement était les cartes Ampère de Series 30 en 2020.

Cependant, on ne sait pas grand-chose de la prochaine gamme de GPU RTX Series 40.

Un lancement du GPU RTX Series 40 au second semestre

Bien que, selon les rumeurs, ils seraient basés sur le processus N5 de TSMC, marquant le retour de NVIDIA à TSMC après avoir fait confiance à la fonderie de Samsung pendant plus d’un an. Il est spéculé que NVIDIA a été confronté à des problèmes de rendement avec Samsung et cela pourrait s’améliorer en revenant à TSMC. Il y a des chances que cela améliore le nombre de nouveaux GPU au moment du lancement. De plus, les GPU actuels de la Series 30 pourraient ne pas voir leur production augmenter.

En revanche, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, suggère que la pénurie mondiale de puces pourrait être un problème jusqu’en 2023. Reste à savoir ce qui se passera réellement.

Puisqu’il ne s’agit que de simples spéculations, il reste à voir ce que NVIDIA réserve aux joueurs pour la seconde moitié de 2022.