Un nouveau brevet montre à quoi pourrait ressembler la première smartwatch de Meta

Cela fait quelques années que nous entendons parler de la smartwatch de Facebook, du moins d’après les rumeurs de l’industrie et les brevets déposés. La société a récemment changé de nom pour devenir Meta, mais beaucoup l’appellent encore Facebook et on peut penser qu’elle pourrait conserver ce nom pour sa prochaine montre connectée.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié un nouveau brevet pour la première smartwatch de Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook. Repéré pour la première fois par LetsGoDigital, le brevet montre deux modèles de smartwatches avec des écrans détachables et, semble-t-il, trois caméras intégrées. Bien sûr, comme pour tous les brevets, il faut préciser que ce n’est pas parce qu’une marque fait breveter un design ou une caractéristique particulière que le produit qui en résulte y ressemblera de quelque manière que ce soit.

Le premier modèle possible pour la smartwatch Meta est doté d’un écran carré, tandis que le second a un écran rond. Les caméras des deux modèles seront très probablement dotées de plusieurs objectifs. Il est supposé que les deux modèles de smartwatch auront un objectif macro, un téléobjectif et un objectif grand-angle. En plus de ces trois objectifs, la smartwatch Meta devrait également être équipée d’un téléobjectif.

Il a également été indiqué que la smartwatch de Meta pourrait être livrée avec un deuxième écran, qui aurait la même forme que le principal. Le second écran comprendrait également plusieurs caméras avec différents objectifs et serait interchangeable avec l’écran principal.

Des aimants maintiendraient les écrans des deux modèles de smartwatch Meta sur un boîtier fixé au poignet de l’utilisateur. L’écran du modèle rond serait également rotatif, mais il ne fonctionnerait pas comme la bague rotative de la Galaxy Watch de Samsung, où l’on peut naviguer dans les menus en la faisant tourner. En faisant tourner l’écran, l’utilisateur serait en mesure de choisir la caméra à utiliser. La caméra souhaitable doit être réglée sur 12 heures. Cela l’activera et rendra les autres caméras inutilisables.

Une montre très attendue ?

Il est fort probable que la prochaine smartwatch de Meta soit également capable de fonctionner avec des systèmes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Comme Meta l’a laissé entendre, la smartwatch pourrait être utilisée comme périphérique de saisie pour son futur casque de réalité augmentée. La documentation du brevet mentionne également la possibilité de connecter le dispositif portable à un casque de réalité augmentée, tel que le Oculus Rift.

La première smartwatch de Meta fonctionnerait également comme un appareil de fitness. La montre sera équipée de capteurs de fréquence cardiaque et de température corporelle. La smartwatch serait également dotée de capteurs infrarouges, de mouvements et de reconnaissance d’activité.

Comme déjà mentionné, Meta prévoit de lancer sa première montre cet été. L’appareil sera très probablement construit en acier inoxydable et pourrait être disponible en noir, blanc et or.