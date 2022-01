Xiaomi fait un grand pas vers le capteur d’empreintes digitales sur tout l’écran

Alors qu’Apple s’en tient à sa technologie Face ID et n’a pas encore manifesté l’intention de faire revenir au Touch ID (même si cela devrait arriver tôt ou tard), les fabricants d’appareils Android investissent massivement dans cette méthode d’authentification biométrique à la fois ancienne et très pratique. Le capteur d’empreintes digitales est là pour le dire, c’est certain, et plusieurs entreprises travaillent à le rendre encore plus pratique.

Si les capteurs d’empreintes digitales de nos smartphones sont plus pratiques que la saisie d’un code ou d’un motif, ils peuvent aussi parfois être un peu gênants lorsque vous ne pouvez pas atteindre l’espace où ils se trouvent. C’est pourquoi ce nouveau brevet que Xiaomi a réussi à obtenir serait le bienvenu lorsqu’il sera finalement mis à la disposition des consommateurs.

Xiaomi est l’une d’entre elles, puisque l’entreprise a récemment déposé un brevet qui décrit une nouvelle façon de rendre le capteur d’empreintes digitales intégré dans le verre plus facile à utiliser.

À l’heure actuelle, les capteurs intégrés à l’écran exigent que les utilisateurs touchent l’écran dans une région dédiée pour déverrouiller l’appareil. Dans la plupart des cas, cette région spéciale s’allume et affiche un indicateur dédié pour s’assurer que les utilisateurs touchent l’écran au bon endroit, permettant ainsi un balayage précis (et donc plus rapide).

Le nouveau brevet de Xiaomi décrit une manière sensiblement améliorée de le faire en permettant à l’utilisateur de déverrouiller le smartphone en touchant l’écran à peu près n’importe où. En d’autres termes, l’écran entier joue le rôle d’un capteur d’empreintes digitales, ce qui signifie que l’ensemble du processus deviendrait incroyablement pratique.

La concurrence s’y met aussi

Curieusement, nous avons précédemment entendu des rumeurs selon lesquelles même Apple prévoyait de lancer un capteur Touch ID intégré dans le verre et censé fonctionner sur tout l’écran. Xiaomi, quant à lui, semble pleinement engagé à faire en sorte que cela se produise, bien que, comme pour tout ce qui est encore au stade du brevet, il est préférable de ne pas l’attendre avec conviction dans les mois à venir.

Huawei a également déposé des brevets pour une technologie analogue, mais une fois de plus, l’entreprise doit encore la lancer sur des appareils disponibles pour le grand public. Il reste à voir qui le fera en premier, mais pour l’instant, il est assez clair que la partie est lancée.