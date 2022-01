Un benchmark du Google Pixel Fold laisse entrevoir son existence

Avec la Pixel Watch, le Google Pixel Fold a longtemps fait l’objet de rumeurs, et nous nous sommes longtemps demandé quand, ou même s’il serait lancé. Mais, la dernière fuite suggère que Google travaille toujours activement dessus, et que le lancement pourrait ne pas être trop éloigné. MySmartPrice a repéré un listing Geekbench pour un smartphone Google avec le nom de code Pipit, et c’est un nom de code qui est censé appartenir au Pixel Fold.

Le listing révèle un certain nombre de détails, notamment qu’il y a 12 Go de RAM, un chipset qui s’aligne sur les spécifications du Google Tensor trouvé dans le Pixel 6, et Android 12 (bien que nous nous attendions à ce que ce smartphone soit en fait lancé avec Android 12L).

Il n’y a rien de trop surprenant, mais si Google a une version du smartphone en cours de benchmarking, et qu’elle utilise le chipset Tensor, cela suggère qu’il pourrait bientôt être lancé. Les benchmarks apparaissent souvent (mais pas toujours) à proximité du lancement, et si le Pixel Fold devait être lancé plus tard que cette année, nous nous attendrions à un chipset plus récent. En fait, on peut penser qu’il pourrait même arriver dans la première moitié de l’année, puisque dans la seconde moitié, Google aura probablement la gamme Pixel 7 avec le Tensor 2.

Le listing révèle également un score monocœur de 4 811 points, et un score multicœur de 11 349 points, ce qui, comme prévu, est en phase avec le Pixel 6 — notez cependant que c’est un listing Geekbench 4, qui donne des scores plus élevés que Geekbench 5.

Il faut toujours prendre les premiers benchmarks avec des pincettes, car même si cela est précis, il est probablement utilisé avec du matériel et du logiciel preview, donc les choses pourraient changer et s’améliorer avant le lancement.

Du frais sur le marché des smartphones pliables

Dès que le smartphone sera lancé, il sera une bouffée d’air frais sur le marché des smartphones pliables. Actuellement, Samsung a très peu de concurrence dans ce secteur, donc donner aux acheteurs plus de choix ne peut être qu’une bonne chose.

De plus, le Pixel Fold pourrait être la vitrine parfaite pour Android 12L — la prochaine version d’Android de Google conçue pour les appareils à grand écran, c’est donc l’année parfaite pour cela. Espérons donc que ce benchmark soit vraiment un signe qu’il arrive bientôt.