Fortnite sur iPhone est de retour grâce à NVIDIA GeForce NOW

Bien que Epic Games déplore depuis longtemps l’état des choses sur les boutiques d’applications, en particulier l’App Store d’Apple, c’est le bannissement de Fortnite d’iOS qui est devenu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cet événement a donné lieu à un certain nombre de poursuites judiciaires, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, contestant la légalité des pratiques de l’App Store d’Apple. La bataille est loin d’être terminée malgré les jugements existants, et Fortnite reste officiellement absent d’iOS. Au milieu de tout cela, la plateforme de streaming GeForce NOW de NVIDIA ramènera le jeu de Battle Royale sur l’iPhone et l’iPad de manière indirecte.

Il s’agit d’une annonce plutôt audacieuse de la part de NVIDIA, une annonce qu’Apple pourrait ne pas prendre à la légère. Le fabricant de l’iPhone garde déjà un œil attentif sur les services de streaming qui tentent de s’implanter sur sa plateforme mobile, notamment dans la manière dont ils pourraient contourner les blocages qu’il a mis en place. Rendre Fortnite disponible sur les appareils Apple par le biais d’une plateforme de streaming de jeux pourrait être l’un de ces cas qu’il ne laisse pas passer sans commentaire.

NVIDIA fait également quelque chose d’assez nouveau avec cette annonce concernant Fortnite. Le célèbre jeu de Battle Royale est déjà disponible sur son service GeForce NOW et peut déjà être joué sur Android. La différence est que cette version préexistante de Fortnite est la version PC du jeu, tandis que la nouvelle version, qui est en test bêta fermé à durée limitée, est une variante mobile qui a été optimisée pour les contrôles tactiles.

NVIDIA affirme que Fortnite n’est que la première salve, et qu’elle travaille avec d’autres éditeurs pour apporter plus de jeux tactiles au service de streaming.

Cela pourrait certainement aider GeForce NOW à se développer, car cela signifierait que davantage de jeux seront jouables sur mobile sans avoir à connecter une manette de jeu. Par rapport à d’autres services de streaming de jeux, NVIDIA GeForce NOW a probablement la plus grande couverture en ce qui concerne les appareils et les plateformes compatibles, notamment sur la Xbox, grâce à la prise en charge de Microsoft Edge, et sur les téléviseurs connectés LG sous webOS.

Une bêta fermée

La bêta fermée pour ce Fortnite tactile sur Android et iOS a déjà commencé, mais vous devrez rejoindre ce qui pourrait déjà être une longue liste d’attente pour y accéder. Vous pouvez vous inscrire pour les bêtas iOS et Android, mais NVIDIA prévient que passer à la version optimisée pour le tactile de Fortnite sur Android signifie perdre l’accès à la version PC avec le support du clavier et de la souris. Mais d’abord, vous devrez vous inscrire à un compte NVIDIA pour rejoindre la liste d’attente et la bêta fermée. Gardez à l’esprit qu’une adhésion payante à GeForce NOW n’est pas nécessaire pour participer. Ensuite, vous devrez vous inscrire et choisir le(s) appareil(s) sur lesquels(s) vous voulez jouer, vous pouvez en sélectionner plusieurs.

La société n’a pas annoncé de date pour la fin de la bêta fermée, donc les joueurs mobiles intéressés pourraient vouloir tenter leur chance dès que possible.