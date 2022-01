Le Galaxy S22 Ultra pourrait offrir le S Pen le plus rapide de tous les temps

Le prochain Samsung Galaxy S22 Ultra devrait être doté d’un stylet S Pen beaucoup plus rapide, selon de récents rapports. L’appareil remplacerait la gamme Galaxy Note, Samsung se concentrant de plus en plus sur les appareils pliables. Il serait doté d’un S Pen plus rapide et plus réactif que le dernier Galaxy Note – trois fois plus rapide, en fait.

Le YouTuber Zaryab Khan, qui a récemment mis en ligne une brochure détaillant la série Galaxy S22, affirme aujourd’hui que le temps de latence du S Pen a été réduit à un impressionnant 2,98 millisecondes. Cela signifie une réduction de la latence par une marge de 3x. Pour mettre cela en perspective, le S Pen qui est arrivé avec le Galaxy Note 20 Ultra offrait une latence de saisie de 9 millisecondes. L’Apple Pencil de seconde génération plafonne également au même chiffre que le stylet de Samsung.

Exclusive: Introducing “Super Natural Writing Experience”🔥 Samsung Galaxy S22 Ultra to rock a crazy 2.8ms S pen response! 3X more latency vs 9ms of Note 20 Ultra. The fastest & the most realistic S pen experience ever! 🤯 pic.twitter.com/4vGyMxMxIp — Zaryab Khan (@xeetechcare) January 7, 2022

En termes pratiques, une latence d’entrée 3x plus faible signifie que l’écriture ou le dessin sur l’écran OLED du Galaxy S22 Ultra sera beaucoup plus fluide, sans aucun retard ou décalage perceptible que ce soit. L’expérience d’écrire ou de dessiner avec un stylo et du papier se rapprochera beaucoup de celle que la gamme Galaxy Note a tenté de capturer depuis ses débuts.

En ce qui concerne le design, les rendus divulgués suggèrent que peu de choses ont changé. Le S Pen de nouvelle génération conservera son format fin afin de pouvoir s’insérer dans le garage à stylet.

Un lancement le 8 février

Avec un stylet mis à jour et un écran de 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable, les fans du S Pen vont se régaler avec le Galaxy S22 Ultra. Avec un design qui rappelle celui du Galaxy Note 20 Ultra, un stylet intégré et un S Pen amélioré, le prochain fleuron de la gamme Galaxy S s’inscrit véritablement dans la lignée du Galaxy Note. Et si Samsung réussit à fixer un prix correct, les fans du Galaxy Note, qui ne sont pas satisfaits de la mort de la gamme, pourraient adopter le Galaxy S22 Ultra sans aucun scrupule.

Quant à la date de lancement de ce nouveau flagship, le site sud-coréen Digital Daily rapporte que Samsung organisera son premier événement Unpacked de l’année le 8 février. Elle prévoit d’y lancer le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Après l’événement, Samsung ouvrirait les pré-commandes le 8 février, avec une expédition le 24 février.