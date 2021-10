Le Black Shark 4S/4S Pro est équipé du Snapdragon 888+ et d’une charge de 120 W

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un smartphone de jeu de nouvelle génération, mais seulement d’une petite itération, de nombreux joueurs mobiles attendaient ce smartphone avec impatience.

Black Shark, la société liée à Xiaomi, vient de dévoiler ses derniers smartphones dédiés au gaming, les appareils Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro. Ils apportent des changements visuels et des mises à niveau, le modèle Pro bénéficie de plusieurs améliorations de performance grâce au chipset Snapdragon 888+ de Qualcomm.

Côté design, le smartphone est livré avec un châssis central en métal et utilise la technologie de texture nano-lithographique.

Les Black Shark 4S et 4S Pro sont dotés d’un massif écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, et une résolution full HD+. Le délai de réponse serait seulement de 8,3 ms, ce qui devrait aider lors des jeux assez gourmands. Le 4S standard est propulsé par un chipset Snapdragon 870, tandis que le modèle 4S Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 888+, les deux appareils prennent en charge la 5G dès la sortie de la boîte ; ils disposent tous deux d’une puce de stockage UFS 3.1 et un SSD en configuration RAID. La file d’attente du cache est profondément optimisée. Les performances de lecture et d’écriture sont également grandement améliorées.

Les deux appareils partagent également une grande partie des spécifications de la caméra ; tous deux disposent d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Le Black Shark 4S Pro, quant à lui, dispose également d’un capteur principal de 64 mégapixels.

En ce qui concerne la charge, le 4S standard et le 4S Pro ont tous deux une batterie assez importante de 4 500 mAh, et ils offrent un support à la charge très rapide de 120 W. Vous serez également heureux de savoir que le bloc de charge de 120 W est inclus dans la boîte, ce qui est très rare à voir de nos jours. Grâce à la charge rapide, il peut atteindre 50 % de la puissance en 5 minutes, tandis que le smartphone se charge complètement en 15 minutes.

Focus sur le refroidissement

La dissipation de la chaleur est un autre aspect auquel le fabricant a accordé une attention particulière. Les Black Shark 4S/Pro sont équipés d’un système de refroidissement liquide « sandwich ». Ce dernier utilise une grande plaque de refroidissement liquide + un tube de refroidissement liquide et un substrat en alliage de cuivre. Ils fusionnent pour former une plaque de dissipation thermique de grande surface. Par conséquent, le système de refroidissement assure une dissipation de chaleur tridimensionnelle à 360 degrés. Il peut également fonctionner dans des scénarios à forte consommation d’énergie et garantir les meilleures performances.

En outre, le smartphone intègre jusqu’à 11 capteurs de température, assurant une surveillance globale de la température de l’ensemble de l’appareil. Ils sont également utilisés pour la surveillance directionnelle de la zone de la main, l’ajustement intelligent en temps réel de la dissipation thermique et le refroidissement efficace du smartphone.

À partir de 360 euros

Le Black Shark 4S standard sera disponible en noir ou en blanc au prix de 2 699 CNY (360 euros) pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que la variante 12 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 3 299 CNY (440 euros). Il y aura une édition spéciale Gundam qui aura une configuration 12/256 Go et coûtera 3 499 CNY (470 euros).

Le Black Shark 4S Pro sera disponible dans les coloris Galaxy Black ou Skyline White, et son prix de départ sera de 4 799 CNY (640 euros). À ce jour, la disponibilité à l’international n’a pas été évoquée.