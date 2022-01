L’iPad Pro avec une dalle OLED fabriquée par Samsung pourrait arriver en 2024

Des rumeurs et des attentes ont fait état d’une sortie en 2022 d’un iPad Air OLED, mais malheureusement, cela a été reporté (du moins selon l’analyste industriel réputé Ming-Chi Kuo). Et maintenant, un autre rapport provenant de The Elec indique que Samsung pourrait fournir les panneaux OLED dont Apple a besoin pour les iPad, mais il faut une commande substantielle de Cupertino pour que cela se produise.

Il semble que nous nous éloignons maintenant d’une sortie d’un iPad avec un écran OLED, car il semble que Samsung prendra la commande d’Apple seulement si elle est assez importante pour être financièrement viable pour le géant technologique basé en Corée du Sud. Au début du projet, Samsung voulait fabriquer un panneau OLED à une seule couche pour les iPad, mais Apple voulait une structure à double couche.

La structure à deux couches permettra une plus grande luminosité de l’écran, ainsi qu’un meilleur niveau de durabilité. Mais bien sûr, cela signifie que le coût sera également augmenté, ce qui a conduit à l’abandon du plan.

Toutefois, la situation a maintenant changé. Selon le rapport de The Elec, Samsung Display pourrait réduire le coût des panneaux OLED à deux couches dont Apple a besoin pour ses futurs iPad. Mais cela pourrait se produire si l’entreprise est en mesure d’acheter de nouvelles machines.

Les machines dont Samsung a besoin permettront de déposer des matériaux organiques de manière plus précise sur le substrat du panneau. En d’autres termes, cela contribuerait à réduire les coûts des panneaux OLED de Samsung. En fait, si Apple passe une commande suffisamment importante à Samsung Display, le géant technologique sud-coréen pourrait finaliser un plan de dépenses au cours du deuxième trimestre de l’année et commencer à commander les machines et les équipements nécessaires au troisième trimestre 2022.

Un gros bémol

Si tout se passe comme prévu, les machines pourraient être livrées à Samsung dans le courant de l’année 2023, ce qui nous laisse espérer un iPad OLED en 2024. Enfin, c’est si Apple décide de passer une commande importante à Samsung Display.

Cependant, Samsung Display n’est pas la seule entreprise qui pourrait fournir des panneaux OLED à Apple. LG Display est une autre entreprise qui travaillerait sur les panneaux OLED à double couche dont Apple a besoin pour les iPad, et la société a également fourni des panneaux OLED pour les iPhone au cours des dernières années. Récemment, nous avons entendu un autre fournisseur possible de panneaux OLED pour les iPad. Il existe un troisième fournisseur qui pourrait être en mesure de fournir des panneaux OLED pour les iPad, et il s’agit de BOE.

Jusqu’à présent, même l’iPad Pro le plus haut de gamme de 2021 ne dispose pas d’un écran OLED, mais d’un écran LCD Mini-LED Liquid Retina XDR. Bien sûr, un écran OLED pourrait signifier des noirs plus profonds et une meilleure expérience visuelle globale. Les écrans OLED offrent une expérience nettement meilleure que les écrans LCD, car chaque pixel possède sa propre illumination au lieu de dépendre du rétroéclairage. Cela permet aux OLED d’afficher un noir véritable et de réduire l’effet de halo lumineux que connaissent de nombreux LCD. Le contrôle précis des pixels éclairés peut également permettre d’améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des batteries. En outre, les OLED génèrent généralement des couleurs plus vives que les dalles LCD