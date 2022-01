OPPO partage le calendrier de la mise à jour ColorOS 12

by

En décembre dernier, nous avons vu le nouveau calendrier de ColorOS 12 pour le programme bêta Android 12 et la version officielle. Aujourd’hui, OPPO a ajouté de nouveaux appareils et publié de nouvelles dates pour savoir quand la nouvelle plateforme sera disponible dans certaines régions, et le programme Beta s’est étendu avec de nouveaux appareils qui peuvent maintenant rejoindre le test.

OPPO a partagé trois nouvelles images qui détaillent le calendrier de déploiement d’Android 12 Beta, le calendrier officiel d’Android 12 pour l’Europe de l’Ouest, et le calendrier de déploiement officiel d’Android 12 mis à jour sur ses forums communautaires.

Selon les nouvelles annonces, Android 12 Beta sera disponible pour les appareils Reno5 F, Reno4 Pro, Reno4, Reno4 F, F19 Pro et F17 Pro en février. En outre, à partir de mars, le programme bêta sera étendu aux appareils Reno5 Lite, Reno4 Pro 5G, Reno4 Z 5G, Reno4 Lite, A94, A93 et A53s 5 G.

ColorOS 12 commencera également à être déployé dans davantage de pays pour le Find X3 Pro 5G, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. OPPO diffusera également la nouvelle mise à jour pour le Find X3 Neo 5G en France le 17 janvier. Le A73 5G recevra également la mise à jour en Italie et en Espagne à partir du 20 janvier.

Officiellement lancé le 11 octobre 2021

En dehors de l’Europe, OPPO continue de mettre à jour les appareils Find X3 Pro 5G, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Find X2, Reno6 Pro, Reno6 Pro Diwali Edition, Reno6 5G, et Reno5 Pro 5 G. La société a également révélé qu’elle prévoit de déployer la mise à jour sur le Reno 5 5G à Hong Kong le 17 janvier. À partir du 18 janvier, les Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro, Reno5 Z 5G et F19 Pro+ recevront la mise à jour dans certaines régions. Le OPPOA73 5G devrait également recevoir la nouvelle mise à jour ColorOS 12 le 20 janvier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

ColorOS 12 a été publié officiellement le 11 octobre 2021, et c’est le dernier OS disponible pour les appareils OPPO pris en charge. Le nouveau système d’exploitation est basé sur Android 12, et il introduit de nouveaux changements visuels, Omoji, de nouvelles icônes 3D, des fonctionnalités de confidentialité, une meilleure économie de batterie, et un tas d’autres choses.