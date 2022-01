L’Apple Watch 8 pourrait se débarrasser de la couronne numérique

L’Apple Watch 8 pourrait également être encore plus grande que l’Apple Watch 7. Cette dernière est déjà disponible dans une taille convenablement énorme de 45 mm, ce qui signifie qu’il y a une chance que le nouveau modèle puisse s’étendre à un diamètre encore plus grand de 50 mm.

Malheureusement, ces changements ne viendront peut-être pas pour l’Apple Watch 8. Des rendus non officiels datant du début de l’année suggèrent qu’ une grille de haut-parleur supplémentaire sera le seul « changement notable » apporté au design de la prochaine montre de la société . Cela dit, la rumeur veut que l’Apple Watch 8 soit dotée d’une nouvelle technologie de suivi capable de surveiller la glycémie, la pression artérielle et le taux d’alcoolémie du porteur . Ces nouveaux capteurs optiques pourraient donc être le moyen par lequel Apple introduira ces fonctionnalités tant attendues.